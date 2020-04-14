Istanbul Arabesque Project’ten yeni klip
Geçtiğimiz ağustos ayında Burhan Bayar ve Şakir Askan şarkılarından oluşan “Sende Kalmış’ isimli albümünü yayınlayan Istanbul Arabesque Project, albümün 3. klibini müzikseverlerin beğenisine sundu.
Sözleri Şakir Askan’a, müzikleri Burhan Bayar’a ait olan “Seni Kalbime Gömdüm” adlı eserin klibi, grubun Müslüm Gürses’in 7. ölüm yıldönümü sebebiyle gerçekleştirdiği “Müslüm Gürses Anma Konseri”ndeki performans görüntülerinden oluşuyor.
Klip, YouTube’da yayınlandı.