İstanbul Modern’de ‘Etkileşimler’

İstanbul Modern, 14 Ağustos’ta açılan ‘Etkileşimler’ sergisiyle izleyiciyi, sanatçıların dünyasındaki ilham kaynaklarını görmeye davet ediyor...

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İstanbul Modern'in koleksiyonundan oluşturduğu ‘Etkileşimler' adlı yeni sergisi, sanatçıların yapıtlarıyla atıfta bulunduğu ve ilham aldığı plastik sanatlar, mimari, edebiyat, müzik ve sinema alanından çeşitli konu ve isimlere odaklanıyor. Sergi, sanatçıların ilham kaynaklarını, ilgi ve meraklarını yansıttığı gibi, aynı zamanda sanatın dalları arasındaki göndermeleri işaret ediyor. İlk kez izleyiciyle buluşan yapıtların da yer aldığı sergide 14 sanatçının; Haluk Akakçe, Ramazan Bayrakoğlu, İpek Duben, İnci Eviner, Leyla Gediz, Hayal İncedoğan, Bengü Karaduman, Azade Köker, Guillermo Kuitca, Mahmoud Obaidi, Sarkis, Matt Saunders, Şener Özmen ve Thomas Ruff'un 15 yapıtı bulunuyor. Sergi, 30 Eylül 2021'e kadar görülebilecek.