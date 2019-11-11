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İstanbul’u nostalji saracak
İstanbul’u nostalji saracak
90'lı yıllara damga vuran müzisyenler, dinleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Kültür Sanat 11 Kasım 2019 - 09:15

İstanbul Beyoğlu'nun ünlü mekânlarından Line, Kadıköy'de Dorock XL işbirliğiyle ‘Nostalji Gecesi' düzenliyor. 12 Kasım Salı günü gerçekleştirilecek konserde 90'lar müziğine damga vurmuş birçok isim sahne alacak.

Saat 22.30'da başlayacak Nostalji Gecesi’nde Teoman, Gökçe, Cemil Demirbakan, Murat Evgin, Sarp, Gökcan Sanlıman Direct, Pijama, Dört X Dört, Velvet, Yüksek Sadakat, Ozan Anlaş, Ercüneyt Özdemir, Cem Özkan, Anıl Kaplanoğlu, Anıl Altınöz, Why Not, DJ Kerem Eris, Ömer Salman, Melis Sökmen ve daha birçok ünlü sanatçı sahne alacak.

Son güncelleme: 16:16 - 11.11.2019
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