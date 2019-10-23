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İyi Şanslar görücüye çıktı
İyi Şanslar görücüye çıktı
Okday Korunan'ın yazıp yönettiği Devlet Tiyatroları'nın yeni oyunu İyi Şanslar, prömiyerini gerçekleştirdi.
Kültür Sanat 23 Ekim 2019 - 12:44

İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçısı Okday Korunan'ın yazıp yönettiği ‘İyi Şanslar’ oyunu, Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de dün akşam prömiyerini gerçekleştirdi. Kamil Korunan, Kerim Altınbaşak ve Yavuz Güney Tinin'in rol aldığı oyun, koca dünyada bir nokta haline dönüştürülen insanın ayakta kalma serüvenine ışık tutuyor.

Dramaturgisini Eren Aysan'ın yaptığı oyunun dekor tasarımı Şirin Dağtekin Yenen'e, kostüm tasarımı Nalan Alaylı'ya, ışık tasarımı İ. Önder Arık'a, müzikleri ise Alper Maral'a ait.

İyi Şanslar oyunu 3 Kasım Pazar gününe kadar Stüdyo Sahne’deki temsillerine devam edecek.

OYUNUN KÜNYESİ

Yazan & Yöneten: Okday Korunan
Dekor Tasarımı: Şirin Dağtekin Yenen
Kostüm Tasarımı: Nalan Alaylı
Işık Tasarımı: İ. Önder Arık
Müzik: Alper Maral
Dramaturg: Eren Aysan
Yönetmen Yardımcısı: Turan Günay
Reji Asistanı: Yavuz Güney Tinin