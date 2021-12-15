J.K. Rowling transfobik söylemleri yüzünden Fantastik Canavarlar’dan da dışlandı

Rowling'in transfobik duruşu onu önce Harry Potter'ın 20. yıl özel bölümünden mahrum bıraktı. Şimdi de Fantastik Canavarlar'dan...

Sozcu.com.tr

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Harry Potter ekibi ilk filmin 20. yılını kutlamak için bir araya gelmeye hazırlanırken, serinin bir diğer uzantısı olan Fantastik Canavarlar’ın da yeni filminden ilk tanıtım geldi. J.K. Rowling’in kurduğu dünya, şimdiye kadar “J.K. Rowling sizi davet ediyor” diye başlarken bu defa “Warner Bros sizi davet ediyor” olarak görücüye çıkınca Rowling bir yapımdan daha dışlandığı düşünülüyor.

You are invited back to the magic. Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore is in theaters April 15, 2022. #SecretsOfDumbledore pic.twitter.com/tDtsrT4LdR — Warner Bros. Pictures (@wbpictures) December 13, 2021

Rowling, 2020’den beri transfobi suçlamalarıyla karşı karşıya. Rowling’in bir makalede kadınları, regl olanlar olarak tanımlaması tartışmaları alevlendirdi. Bu tanımdan sonra hem hayranlarından hem de Harry Potter yıldızların sert eleştiriler aldı. Hatta Rowling’i eleştirenler arasında hayranı olduğu yazar Stephen King de vardı.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Fantastik Canavarlar: Dumbledore’un Sırları fragmanında, önceki tanıtımlarda kullanılan “J.K Rowling sizi davet ediyor” yerine “Warner Bros sizi davet ediyor” başlığı yer aldı.

Filmin yapımcılığında ve senaryo yazımında yer alsa da Rowling’in adı, Nisan 2022’de vizyona girecek olan filmin yeni fragmanının sonunda küçük bir yayın notu olarak görünüyor.

Rowling aslında, kendini iddialara karşı savunmuş olsa da eleştirilerle karşılaşmaya devam etti. Eylül 2020’de, Rowling’in takma adı Robert Galbraith ile yazdığı son kitabı Troubled Blood’daki kötü adamın, kurbanlarını öldürmek için kadın kılığına giren bir erkek seri katil olduğu ortaya çıktıktan sonra, yeniden transfobi çağrılarıyla karşı karşıya kaldı.

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