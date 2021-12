J.K. Rowling transfobik söylemleri yüzünden Fantastik Canavarlar’dan da dışlandı

Harry Potter ekibi ilk filmin 20. yılını kutlamak için bir araya gelmeye hazırlanırken, serinin bir diğer uzantısı olan Fantastik Canavarlar’ın da yeni filminden ilk tanıtım geldi. J.K. Rowling’in kurduğu dünya, şimdiye kadar “J.K. Rowling sizi davet ediyor” diye başlarken bu defa “Warner Bros sizi davet ediyor” olarak görücüye çıkınca Rowling bir yapımdan daha dışlandığı düşünülüyor.

You are invited back to the magic. Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore is in theaters April 15, 2022. #SecretsOfDumbledore pic.twitter.com/tDtsrT4LdR

