Jabbar’ın ‘3leme’si

‘Raf' ve ‘Geçmiş Değişmez' şarkılarıyla çıktığı zirvedeki yerini “Yineleme” albümüyle perçinleyen Jabbar, Universal Müzik Türkiye etiketiyle çıkan yeni EP'siyle de adından sıkça söz ettirecek.

Jabbar'ın enerjik melodileri kendine has çarpıcı sesiyle harmanladığı albümdeki tüm şarkıların söz ve bestesi de kendisine ait. Jabbar'a ‘Yaz Beni' şarkısında hip hop müzisyeni Grogi eşlik etti. Jabbar, EP'si hakkında “Umarım kesişir yollar ve bu şarkılar da size arkadaş olur” dileğinde bulundu.

İşte “3leme”de Yaz Beni, Sen Git ve Hep Olsan şarkıları bulunuyor.