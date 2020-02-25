Jackie Chan’e corona virüsü bulaştığı iddiaları yalanlandı

Yurt dışındaki bazı medya kuruluşları ünlü oyuncu Jackie Chan'in corona virüsüne yakalandığını iddia etti. Söz konusu iddialar asparagas çıktı.

Asya’da yayın yapan bazı medya kuruluşları yıldız oyuncu Jackie Chan’in corona virüsü taşıyan bazı isimlerle Hong Kong’taki bir davette buluştuğunu, bunun ardından eşi ve kayınvalidesiyle birlikte karantinaya alındığını iddia etti.

Hong Kong’lu yetkililer bu haberler üzerine bir açıklama yaptı. Jackie Chan’in corona virüsü şüphesiyle karantina altına alındığına dair iddiaları reddeden yetkililer, ünlü ismin Hong Kong’un kuzeyinde bulunan Kowloon’da bir akşam yemeğinde olduğunu, corona virüsü taşıyan kişilerle aynı ortamda olmadığını bildirildi.

PANZEHİRE BÜYÜK ÖDÜL

65 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde corona virüsüne karşı etkili bir panzehir gelişterecek kişiye 142 bin dolar ödül vereceğini açıklamıştı.