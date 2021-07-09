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Javier Bardem’in yeni projesi belli oldu

Oscar ödüllü aktör Javier Bardem, ilk kez 1965'te yayınlanan Lyle, Lyle Crocodile isimli kitabın Sony Pictures uyarlamasında rol alacak.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:21, 09/07/2021
Hayat HaberleriKültür Sanat
Javier Bardem’in yeni projesi belli oldu

Biutiful ve No Country For Old Men’deki Oscar ödüllü performanslarıyla tanınan aktör bu yıl aile filmlerine ağırlık veriyor. Little Mermaid’den sonra Bardem, bir çocuk filmin de daha rol alacak.

Bernard Waber’in ilk kez 1965’te yayınlanan çocuk kitabından uyarlanacak olan filmin senaryosu Will Davies tarafından kaleme alınacak ve Speck & Gordon yönetecek. La La Land ve yakında çıkacak olan Dear Evan Hansen filminin müziğinin arkasındaki Oscar ödüllü şarkı yazarı ekibi Benj Pasek ve Justin Paul’un da film için orijinal şarkılar yazacağı söyleniyor.

Pasek ve Paul; Oscar, Grammy, Tony, Olivier ve Altın Küre ödüllü şarkı yazarları ve yapımcılar arasında yer alıyorlar. Bu nedenle de Bardem’in yeni filmi için beklentiler, oldukça yüksek.

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