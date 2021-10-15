Jimmy Page, Led Zeppelin’in bugün neden bir arada olmadığını açıkladı

Jimmy Page, yıllardır çıkan dedikoduları sonlandırıyor ve Led Zeppelin'in neden bugün hâlâ bir arada olmadığını anlatıyor.

Sozcu.com.tr

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1968 yılında Londra’da kurulan ve rock tarihine adını altın harflerle yazan Led Zeppelin; Jimmp Page, Robert Plant, John Paul Jones ve John Bonham’dan oluşuyordu. Grubun bir üyesi hariç bütün üyeleri bugün hâlâ müzikle uğraşmaya devam etse de bir araya gelmemekte kararlılar. Bunun en büyük nedeni ise 1980 yılında hayatını kaybeden baterist John Bonham…

Jimmy Page, The Times’tan Will Hodgkinson’ın bugün Led Zeppelin bir araya gelebilir mi sorusuna şu şekilde yanıt veriyor:

“Cevap kocaman bir hayır. Daha önce kaydetmediğimiz şarkıları sadece eğlence olsun diye canlı sete atardık. Bunu 1970 yılında Bath Festivalinde GImmigrant Song ile yaptık, kimse daha önce böyle bir şey duymamıştı. Şu anda bu özgürlüğe sahip değilsiniz; çünkü hemen çevrimiçi olarak yayınlanacaktır. Yaratıcı bir müzisyen olarak eğlenceli bir zamandı, bir grupta olmak için eğlenceli bir zamandı.”

TALİHSİZLİKLER PEŞLERİNİ BIRAKMADI

Page o dönemlerin heyecanlı olduğu kadar zorlu olduğunu da hatırlayarak kendilerine nasıl kaçış noktaları yarattıklarını da anlatıyor:

“Bugün seyahat programlarına bakmak bile başımı döndürüyor. O zamanlar Bron-Yr-Aur’da bir mola verdik, tüm bu tempodan sonra çok sakindi. Bir tepenin yamacında bir teyp ile birlikteydik ve ben gitar çalarken Robert’ın That’s the Way şarkısını söylediğini hatırlıyorum. Turdaki hayatın çılgınlığı ve kaosuyla baş etmenin medeni bir yoluydu.”

Grubun bir araya gelmemesindeki en büyük neden baterist John Bonham’ın ölümü olsa da bu trajik kayıptan önce de Led Zeppelin uzun bir süre felaketlerle boğuşuyor. 1975’te Plant, Rodos’ta ciddi bir araba kazası geçiriyor ve iki yıl sonra beş yaşındaki oğlu mide enfeksiyonundan hayatını kaybediyor.

ROBERT PLANT İSTEMİYOR

Grup, 1985’te Live Aid’de yeniden bir araya geliyor ancak Page bunu bir felaket olarak hatırlıyor:

“İki saatlik provamız vardı, hatta o kadar bile değildi ve davulcu Rock and Roll’un başlangıcını bir türlü yapamadı. Gerçekten başımız beladaydı, bu çok akıllıca değildi.”

Page’in bahsettiği talihsiz davulcu ise Phil Collins’ti.

Will Hodgkinson, 2014 yılında da Robert Plant ile de bir röportaj gerçekleştirmişti. Plant, grubun bir araya gelmemesiyle ilgili de şunları söylemişti: “John’un vefatından sonra uzun bir süre baş edemedim. Led Zeppelin sona erdiğinde insanlar bana şöyle dedi: Bütün bunlardan nasıl uzaklaşabilirsin? Ama başka seçeneğim yoktu.”

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