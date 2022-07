Juliette Binoche, Steven Spielberg’ü neden reddettiğini açıkladı

Juliette Binoche, efsanevi yönetmenler Steven Spielberg ve Martin Scorsese hakkında konuştu: "Filmlerinde erkek yok."

Ünlü Fransız oyuncu, çarşamba günü Variety’e verdiği röportajda Steven Spielberg’ü neden üç defa reddettiğini açıkladı.

Binoche’ye, ünlü yönetmen Steven Spielberg’ü gerçekten üç kez reddedip reddetmediği sorulduğunda şu şekilde cevap verdi:

“Çok iyi hatırlamıyorum ama Steven hatırlattı! İlki Indiana Jones 3 içindi, çünkü The Lovers On The Bridge’de rol alıyordum. İkinci kez, Schindler’in Listesi içindi ve hamileydim. Sonra Jurassic Park teklifi geldi ama onda da Üç Renk: Mavi için çalışıyordum.”

Binoche Spielberg’ü bir başka ünlü yönetmene benzeterek sözlerine şunları ekledi:

“Spielberg’ün Jurassic Park’ı nasıl yaptığını görmek eğlenceli olurdu, ama aynı zamanda Spielberg, Scorsese gibi daha çok erkeklerin yönetmeni.”

Binoche’ye gelecekte Spielberg veya Scorsese ile çalışıp çalışmayacağı sorulduğunda ise şu şekilde cevap verdi: “Tabii ki yapardım! Sinemaya yaklaşımlarını çok ticari bulsam da tamamen kendilerine ait olan muhteşem bir teknikleri var ve hikaye anlatıcılar. Ama filmlerinde kadın yok.”

Binoche bugün kadın film yapımcıları için daha fazla fırsat olup olmadığı konusunda da “Avrupa’da giderek daha fazla kadın yönetmen var, ABD’de daha az. Anna Gutto’nun Paradise Highway adlı filminde bir kamyon şoförünü oynadım ve ilk başta senaryoyu onun yönetmesini istemediler” diye yanıt verdi.

Morgan Freeman, Christiane Seidel, Jackie Dallas, Frank Grillo ve Cameron Monaghan’ın da yer aldığı Paradise Highway, 29 Temmuz’da sinemalarda vizyona girmeye hazırlanıyor.

