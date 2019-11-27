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Kanadalı aktör Godfrey Gao sette hayatını yitirdi
Kanadalı aktör Godfrey Gao sette hayatını yitirdi
Tayvan asıllı Kanadalı oyuncu Godfrey Gao, Çin'de çekimleri süren Chase Me isimli programın çekimleri sırasında kalp krizi geçirdi ve 35 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Kültür Sanat 27 Kasım 2019 - 14:58

Kanadalı model ve oyuncu Godfrey Gao’nun henüz 35 yaşındayken sette hayatını kaybetmesi sevenlerini yasa boğdu. Remembering Lichuan, Ölümcül Oyuncaklar: Kemikler Şehri, Shangai Fortress gibi programlarda ve filmlerde yer alan Gao, Chase Me programının çekimi için Çin’deydi. Sette kalp krizi geçiren Gao, bir anda yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Gao, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gao’nun bağlı olduğu JetStar Entertainment ajansından yapılan açıklamada, “Gao, çekimlerde koşarken bir anda yere yığıldı. Hemen hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı” denildi.

Gao’nun cenazesinin Taipei’ye gönderileceği öğrenildi.

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