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Kanuni’nin portresi rekor fiyata satıldı

Dünyanın sayılı müzayede evlerinden Sotheby's'in "İslam Dünyası ve Hindistan Sanatı" müzayedesi bugün gerçekleşti. Kanuni Sultan Süleyman'ın nadir bulunan portresi beklentileri geride bırakarak tahmini fiyatının 4 katında alıcı buldu ve rekor fiyata satıldı.

Güncellenme: 14:01, 31/03/2021
Hayat HaberleriKültür Sanat
Kanuni’nin portresi rekor fiyata satıldı

İngiltere'de kurulan ve merkezi ABD'nin New York kentinde bulunan müzayede evi Sotheby's’in yeni müzayedesi bugün gerçekleşti. Türk kamuoyuna ilk olarak sözcü.com.tr’nin aktardığı müzayede bugün tamamlandı.

“İslam Dünyası ve Hindistan Sanatı” başlıklı müzayede bu ayın sonunda gerçekleşirken özellikle Anadolu'dan parçalar ve Osmanlı Devleti ile ilgili sanat eserleri adeta sanat piyasasının gündemini değiştirdi

KİMİN SATIN ALDIĞI BİLİNMİYOR

Tarihi el yazması Kuran-ı Kerim ve çok değerli halı ve el işlemesi bakır ve aksesuarın yüzbinlerce dolara satışa çıkacağı açık artırmanın en dikkat çeken parçası ise hiç kuşkusuz Kanuni Sultan Süleyman'ın çok bilinmeyen bir portresi oldu.

Bakır üzerine çizilen ve uzun yıllar boyunca Fransız özel bir koleksiyonere ait olan tablo müzayedede rekor kırarak en pahalı eserlerden biri oldu.

Kanuni Sulta Süleyman’ın portresi rekor fiyata alıcı buldu.

Kanuni Sultan Süleyman’ın portresi rekor fiyata satıldı. 80 bin İngiliz poundu ile 120 bin İngiliz poundu arasında değer biçilen tablo kıyasıya bir açık artırma sürecinin sonunda satıldı.

16’ncı yüzyılın sonu ve 17’nci yüzyılın başında İtalya’da yapıldığı tahmin edilen tablonun fiyatı çok kısa bir süre içerisinde 438.500 İngiliz pounduna ulaştı.

Açık artırma yaklaşık 5 milyon TL’lik satış bedeline ulaşılması ve yeni teklif gelmemesiyle sona erdi. Satış konusunda çok ketum olan Sotheby’s yetkilileri bu nadir portreyi kimin satın aldığını açıklamadı.

19’uncu yüzyıldan beri Fransa’daki bir koleksiyonere ait olan tablo 22.7 santimetreye 17.5 santimetre büyüklüğünde ve çizim tarzı olarak dikkat çekici detaylara sahip.
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ABD Dolar Dünya Hindistan İngiltere İslam İtalya New York Sanat Sözcü
Yayınlanma Tarihi:13:49,