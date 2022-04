Kanye West’ten sonra The Weeknd de değiştirebilir

Ünlü şarkıcı The Weeknd, Kanye West'in yaptığı gibi adını değiştirme fikrini Twitter hesabı üzerinden tartışmaya açtı.

Gerçek adı Abel Makkonen Tesfaye olan Kanadalı şarkıcı The Weeknd, Twitter’dan dün paylaştığı bir dizi tweet’le sahne adını değiştirmeyi kamuoyu önünde tartıştı.

Daily Mail’in haberine göre, 32 yaşındaki şarkıcı, hayranlarıyla konuştuktan sonra olası bir isim değişikliğini düşündüğünü duyurarak mesajına başladı.

Ünlü rapçi Kanye West’in ismini “YE” olarak değiştirmesine atıfta bulunarak kendi soyadındaki “ye”yi gündeme getirdi. Daha sonra, önerdiği takma adın “soyadı” olmayacağını söyleyerek Madonna, Cher veya Prince gibi kendisinin de Abel ismini kullanabileceğinden bahsetti.

Hayranlarına “Siz çok komiksiniz. Bu noktada sahne adımı ABEL olarak değiştirmem gerektiğini hissediyorum, LOL” diyen The Weeknd, sonrasında “Bilmiyorum, çok fazla görünüyor” yazarak potansiyel kararından şüphe duyduğunu açıkça dile getirdi.

“ABEL BAZEN BAŞ BELASI OLABİLİR”

Şarkıcı, daha önce GQ ile yaptığı bir röportajda sahne adından bahsederek kamusal kişiliği ile gerçek kişiliği arasında bir çizgi çizdiğini belirtmişti.

“Çizgiler başlangıçta bulanıktı. Ve kariyerim geliştikçe – bir erkek olarak geliştikçe, Abel’ın her gece eve gittiğim biri olduğu çok açık hale geldi. The Weeknd de işe gittiğim biri. Abel bazen baş belası olabilir. Ama sanırım The Weeknd Mr. Hyde ise, Abel, Dr Jekyll’dir” diyerek Robert Louis Stevenson’ın ünlü kitabına da gönderme yaptı.

The Weeknd ayrıca, bir sanatçı olarak kişiliğinin iki tarafını nasıl ayırt edeceğini öğrendiğini de kaydetti.

“Hala hoşuma gidiyor, ama sanırım artık o paltoyu çıkarmak kolay. Abel’dan biraz kaçmak için bir seçeneğim olması hoşuma gidiyor. O zamanlar kesinlikle şimdi olduğundan daha çok seviyordum. Şimdiki adımı da seviyorum ama” dedi.

The Weeknd daha sonra hayranlarının, sahne adının popülaritesini anlamalarına rağmen kendisini farklı isimle andıklarını ifade etti. “Hayranlarım bana The Weeknd demiyor. Bana sadece Abel diyorlar. Zor bir şey ama bence The Weeknd ismi şu anda böyle bir mirasa sahip” diye ekledi.

Sanatçı geçtiğimiz pazar günü düzenlenen 64. Grammy Ödülleri töreninde En İyi Melodik Rap Performansı ödülünü Kanye West ve Lil Baby’nin de yer aldığı Hurricane adlı parçasıyla kazandı.

Ancak The Weeknd ödülü kazanmasına rağmen 2021’de Grammy Müzik Ödülleri’ni boykot ettiği için törene katılmadı.

