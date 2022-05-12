Kariyerine ara vermeyi düşünen ünlü şarkıcıdan alerji güncellemesi

27 yaşındaki ünlü şarkıcı Halsey'in çeşitli sağlık sorunları sebebiyle kariyerine ara verebileceği konuşuluyordu. Ünlü isim, doğum yaptıktan sonra "neredeyse her şeye alerjisi" olduğunu açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Amerika’da yaşayan senarist Alev Aydın ile birlikteliğiyle de gündeme gelen ünlü şarkıcı Halsey, 2021 yılında oğulları Ender’i dünyaya getirmişti.

Geçtiğimiz ay da çikolata kisti sebebiyle operasyon geçiren Halsey, sağlık sorunları sebebiyle müzik kariyerine ara vermeyi düşündüğünü açıklamıştı.

CNN’in haberine göre, salı günü Instagram hesabından açıklama yapan ünlü şarkıcı, doğum yaptıktan sonra neredeyse her şeye alerjisi olduğunu açıkladı.

“Birçoğunuz sağlık durumumla ilgili neler olduğunu merak ediyor. Açıkçası sağlığım hamile kalıp doğum yaptığımdan beri çok değişti. Kelimenin tam anlamıyla her şeye alerjim var. Gerçekten, gerçekten, gerçekten hastalanmaya başladım” diyen Halsey, birkaç kez anafilaksi sebebiyle hastaneye kaldırıldığını söyledi.

DOĞUMDAN SONRA KÖTÜLEŞMİŞ

Kendisine Ehlers-Danlos sendromu, Sjögren sendromu, Mast hücre aktivasyon sendromu ve Postural ortostatik taşikardi sendromu teşhislerinin konduğunu söyleyen ünlü şarkıcı, “Potansiyel olarak başka bir otoimmün hastalık olabilir ve hayatımın çoğunda, özellikle endometriozis olmak üzere otoimmün sorunlarım olduğunu biliyordum. Ama Ender’e sahip olduğumdan beri, durum biraz daha kötüleşti” diyor.



Halsey, teşhis için kalp monitörü takmaya başladığını ve sağlık sorunlarının temel nedeninin hala araştırıldığını da ekledi.

Kariyerine dair de açıklama yapan Halsey, takipçilerine yaklaşmakta olan “Love and Power” turneleri için provada olduklarına dair güvence verdi.

Şarkıcı, “Gerçekten çok heyecanlıyım ve bunu sağlıklı bir şekilde, hepiniz için elimden gelenin en iyisini yapabileceğimden eminim” diye ekledi.

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