Ünlü şarkıcı hastalığı sebebiyle kariyerine ara verebilir

Amerika'da yaşayan senarist Alev Aydın ile birlikteliğiyle de sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Halsey, bazı sağlık sorunları yaşadığını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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27 yaşındaki Amerikalı şarkıcı Halsey, devam eden sağlık sorunları sebebiyle müzik kariyerine bir süre ara verebileceğini duyurdu.



Daily Mail’de yer alan habere göre, endometriozis (çikolata kisti) komplikasyonlarından muzdarip olan ünlü isim, kariyerini etkileyecek boyuta geldiği için iş yükünü azaltmayı düşünüyor.

“ELİMDEN GELENİ YAPIYORUM”

Sosyal medya hesabından açıklama yapıp operasyon geçirdiği bir fotoğrafını paylaşan Halsey, “Son birkaç haftadır bazı yeni zorluklarla uğraşıyorum. Zor şartlar altında elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Bunu da arkadaşlarım için paylaşıyorum” dedi.

“Her şeyi normal tutmak için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum; Grammy, Coachella vs. Ama vücudum güçlü bir şekilde karşı koyuyor” diyen Halsey, 3 Nisan’daki 2022 Grammy Ödülleri’ne katılmadan kısa bir süre önce ameliyat olduğunu belirtmişti. Ünlü şarkıcı, ödül törenine dikişleriyle katılmıştı.

Halsey, Temmuz 2021’de, partneri Alev Aydın’la olan birlikteliğinden doğan oğlu Ender’i dünyaya getirdi.

27 Ağustos’ta son albümü “If I Can’t Have Love, I Want Power”ı çıkaran ünlü şarkıcının, 3 Eylül 2022 tarihinde de Türkiye’de konser vermesi bekleniyor.

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