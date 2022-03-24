Harry Styles üçüncü solo albümünü duyurdu

Ünlü şarkıcı Harry Styles, yeni solo albümünü yayınlayacağını duyurdu. 20 Mayıs'tan itibaren dinlenebilecek albümün ismi ise "Harry's House" olarak açıklandı.

Sozcu.com.tr

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One Direction grubuyla ünlendikten sonra solo kariyerine başlayan İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Harry Styles kendi yolundan ilerlemeye devam ediyor. 28 yaşındaki Styles, 20 Mayıs 2022 tarihinde “Harry’s House” ismini verdiği üçüncü albümünü yayınlayacak.

Albüm haberi, Grammy ödüllü Styles’ın You Are Home adlı yeni bir Instagram hesabıyla, hayranlarına yeni bir şeyin yolda olduğunu söylemeye başlamasından birkaç gün sonra geldi.

Kendi sosyal medya hesabından albüm kapağının bir görseliyle haberi paylaşan şarkıcı, “Harry’nin Evi. 20 Mayıs” diye yazdı. Ayrıca yeni albüm için 40 saniyelik bir fragman da yayınladı.

2021 YILINDA GRAMMY ALDI

2017 yılında kendi ismini taşıyan ilk albümü “Harry Styles”ı çıkaran ünlü isim, 2019 yılında da “Fine Line” isimli ikinci albümüyle sevenleriyle buluşmuştu. İkinci albümü dört dalda Grammy’ye aday gösterilirken 2021 yılında da “En İyi Pop Solo Performans” kategorisinde ödül kazandı.

Ödül törenlerinde giydiği kıyafetler kadar, ünlü isimlerle yaşadığı aşklarla da konuşulan Harry Styles, bir yıldır aktris Olivia Wilde ile birliktelik sürdürüyor.

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