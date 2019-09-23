Kenan Doğulu’dan müzik şöleni

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin, akademisyenler ve mezunları bir araya getirdiği BİLGİ Homecoming etkinliğinde sahne alan Kenan Doğulu, yoğun bir ilgiyle karşılandı. Düşmeyen temposu, hareketli şarkıları, güçlü yorumu ve sahne enerjisiyle yaklaşık iki saat boyunca sahnede olan Doğulu, konserine dillerden düşmeyen parçalarından “Issız Ada” ile başladı.

Etkinlikte Kenan Doğulu'nun yanı sıra kariyerlerine İstiklal Caddesi'nde sokak müziğiyle başlayan Light in Babylon da büyük beğeni topladı.