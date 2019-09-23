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Kenan Doğulu’dan müzik şöleni
Kenan Doğulu’dan müzik şöleni
Pop müziğinin efsane isimlerinden Kenan Doğulu dün akşam İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü’nde mezunlara müzikal bir şölen yaşattı.
Kültür Sanat 23 Eylül 2019 - 09:13

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin, akademisyenler ve mezunları bir araya getirdiği BİLGİ Homecoming etkinliğinde sahne alan Kenan Doğulu, yoğun bir ilgiyle karşılandı. Düşmeyen temposu, hareketli şarkıları, güçlü yorumu ve sahne enerjisiyle yaklaşık iki saat boyunca sahnede olan Doğulu, konserine dillerden düşmeyen parçalarından “Issız Ada” ile başladı.

Etkinlikte Kenan Doğulu'nun yanı sıra kariyerlerine İstiklal Caddesi'nde sokak müziğiyle başlayan Light in Babylon da büyük beğeni topladı.

Son güncelleme: 16:13 - 23.09.2019
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