Konseri iptal edilen Melek Mosso: Birkaç kendini bilmeze kalmadı benim ahlakım

Isparta Uluslararası Gül Festivali'ndeki konseri iptal edilen Melek Mosso, "Birkaç kendini bilmeze kalmadı benim ahlakımı sorgulamak" dedi.

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Isparta Belediyesi tarafından konseri iptal edilen Melek Mosso, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

“BEN BU ÜLKENİN KADINIYIM”

Sanatçı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Ben bu ülkenin kadınıyım. Fikirlerimle, vizyonumla, hayallerimle her yeni gün geleceğe sanatımı işliyorum. Genci, yaşlısı milyonlarca sevenim var. Birkaç kendini bilmeze kalmadı benim ahlakımı sorgulamak, kadınlık onuruma laf atmak. Bu zihniyetteki insanlar kendi yüreklerindeki karanlığı ve sapıklığı bizim hayatımıza da sokmaya çalışıyorlar ama buna asla izin vermeyeceğim, vermeyeceğiz… Ben Isparta’ya elbet gidecek ve şarkılarımı söyleyeceğim. Bugün olmazsa yarın sarılacak kalplerimiz.”

NE OLMUŞTU?

Melek Mosso’nun Isparta Uluslararası Gül Fesvitali kapsamında 3 Haziran’da vereceği konseri belediye tarafından iptal edildi.

Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği Isparta Şubesi dün ortak açıklama yayımlayarak, AKP’li Isparta Belediyesi’nin “halkın inanç ve gelenekleriyle uyuşmayan” konserler düzenlediğini söyleyerek Melek Mosso’yu hedef göstermişti.



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