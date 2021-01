‘Korona dijitalleşmeyi hızlandırdı, bu durum gençlere avantaj sağladı’

● Sayın Akın Öngör, kitabınızın adı “Güç'ten Sonra Devam.” Gücü nasıl tanımlıyorsunuz?

Kitabımda belirttiğim gibi Max Weber gücü şöyle tanımlıyor: “Güç, sosyal ilişkiler çerçevesinde bir iradenin, ona karşı gelinmesi halinde dahi yürütülebilmesi imkanıdır.” Ben de gücü böyle tanımlıyorum. Yapabilmek, düşüncelerini, vizyonunu, görüşlerini gerçekleştirmek için dirençlere rağmen ve onların üstünden gelerek yapabilmek, yaptırabilmek. İngilizce Power kullanılıyor… Yani kuvvet. Güçle kuvvet iç içe.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

● Siz kariyerinizin başındayken hiç başarı hikâyelerinden ilham aldınız mı? Bir rol modeliniz var mıydı?

Ben yöneticilik açısından uygulama ve vizyonundan ilham aldığım kişilerin başında General Electric'in efsanevi CEO'su Jack Welch gelir. Özellikle bütün çalışanların, her kademenin, katmanın katıldığı toplantılar… Onlara serbestçe söz vererek görüşlerini sınırsız aktarmalarını sağlaması, her kişinin yönetime bizzat katılması… Bunun sonucu şirketteki aksaklıkları her katmandan dinleyerek çözüm önerilerini ciddi olarak dikkate alması çok önemliydi.

Bilginin gereksiz yönetici filtrelerine takılmadan gerçekleri bütün çıplaklığıyla görülebilmesinin

sağlanması, çözümlerde hep beraber çalışarak önerilerin dikkate alınması, inovasyon ve aykırı düşünce, önerilerin önünü açması çok etkileyiciydi.

EKİP ÇALIŞMASI YAPTIK

● Garanti Bankası'nın başarılı dönüşümü için alanında en iyi kişileri bulup onlarla beraber çalıştınız. Bankayı “Ortak akıl” ile yönettiniz. Başarı için en önemli faktör ekip çalışmasıdır diyebilir miyiz?

Burada en önemli unsur ülkenin en iyi ve en yetenekli yöneticilerini ekibe alma beceresidir. Onlarla ekip çalışması yaparak bu rüya takımını ortak akıl yaratmaya, yönlendirmeye ve bu kararları uygulamaya özen göstererek ekip çalışması yaptık. Orada en iyileri almayı pek çok üst yönetici istemiyor, kendi yerini sağlam tutup bir tehdit yaratmamak için… Benim yaptığım, özgüvenle en iyileri almakta çekinmeyip müthiş bir takım yaratmam. Bununla kalmayıp üst yönetim yanında orta yönetimi de yani yüzlerce yöneticiyi de bu ekip çalışmasına dahil ederek ekibi genişletip sonunda bütün banka çalışanlarıyla beraber başarıya ulaşmak, sonra da başarının ödüllerini hakkaniyetle hiçbir torpile fırsat ve izin vermeden bölüşmek. Evet, ekip çalışması ama hangi ekiple? Benim yaptığım gibi konularında lider olan en müthiş, bıçak gibi yöneticilerden oluşan bir ekiple…

GENÇLERE TAVSİYELER

● Gençlere fırsat veren bir çalışma kültürü oluşturdunuz. İş hayatına yeni başlayan gençlere ne önerirsiniz? Bu zor kovid dönemi başarıya engel midir?

İş hayatına yeni giren gençlere, çalışacakları iş yerini seçerken önünün açık olabileceği, katkıda bulunmasına izin verilen ve özenle teşvik edilen bir iş yerini seçmesini öneririm. Çalışma kültüründe, değerlerinde dürüst, çalışkan, yeteneklilerin becerileri, yetileri yüksek olanların yükselme olanağının olduğu, iltimas, adam kayırmanın olmadığı, rüşvet,

yandan çıkar sağlama, yandaşlarına çıkma yapıp kendisine güç veya başka menfaat sağlama düşünceleri olmayan

iş yerlerini öneririm. Çalışma kültürü meritokrasi olarak hak edenin yükseldiği iş yerlerini öneririm. Böylece kendilerini eşit rekabet ortamında en iyilerden daha iyi olmaya yönlendirir ve başarıya ulaşırlar. Korona dönemi çalışma şartlarını değiştirdi. Veya daha doğrusu dijitalleşmeyi hızlandırdı. Gençlerin, Z kuşağını ve hatta Y kuşağının bu konularda sıkıntıları olmadığını düşünüyorum. Aslında bu durum gençlere ve bu kuşaklara göreceli olarak avantaj sağlıyor.