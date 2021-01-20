Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019-2020 Özel Ödülleri sahiplerini buldu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen ödül törenine; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, milletvekilleri katıldı.

Törende konuşan Erdoğan, dil konusuna değinerek şunları söyledi;

*Kültürümüzün korunması ve geliştirilmesinde sanat eserlerinin önemini hepimiz gayet iyi biliyoruz. Ancak kültürle ilgili tartışmalarda maalesef o kültürün taşıyıcısı olan dili ihmal ediyoruz. Ülkemizdeki kültür meselesi ekseriyetle bizzat işin uzmanları tarafından dil meselesinin dışında değerlendiriliyor.

*Oysa bir milleti maziden atiye taşıyan kültürse o kültürün en önemli unsuru da dildir. Kültür dil kalıbında şekillenip, dil kabında gelecek kuşaklara aktarılır. Dil olmadan insan, aile, toplum, millet, kültür ve medeniyet de olmaz.

“BİZİM DİL NEREDE?”

*Dilini sahip çıkmayan, dilini zenginleştiremeyen milletler, tıpkı kökleri kuruyan ağaçlar gibi esen rüzgarlar karşısında devrilmeye mahkumdur. Peyami Safa bunu ‘Dilini kaybeden bir millet, her şeyini kaybetmiş demektir’ diyerek ifade ediyor. Bu acı gerçeğe rağmen halen dil meselesine yeterince eğilmiyoruz.

*Caddelerde böyle dolaştığınız zaman, dükkanları, marketleri, bunlara bakıyorsunuz ki…Bizim dil nerede? Buralarda bizim dil yok. Bambaşka şeyler var o tabelalarda. Bunu kaybettiğimiz anda biz kendimizi kaybetmiş oluruz.

ÖDÜLLERİ ERDOĞAN VERDİ

Odunpazarı Modern Müzesi'nin ödülünü müzenin kurucusu Erol Tabanca'ya, Antakya Medeniyetler Korosu'nun ödülünü koro şefi Berna Özfırat'a,

Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi'nin ödülünü müzenin kurucusu Halil Nejat Çuhadaroğlu'na,

Mim Sanat Akademisi'nin ödülünü akademi kurucularından Fatma Kesgün'e ve İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi'nin ödülünü de müzenin kurucularından Eda Tekcan'a verildi.