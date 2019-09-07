Kuşyakası Yol Anıtı’nı 1 yılda 500 bin kişi ziyaret etti

Bartın-Amasra yolu üzerinde bulunan, Roma İmparatoru Tiberius Germanicus Claudius adına M.S 41 ile 54 yılları arasında kayalara oyularak, yapılan heykel ve kitabelerin bulunduğu dinlenme yeri olan, Anadolu’nun tek yol anıtı olarak bilinen Kuşkayası Yol Anıtı zaman zaman defineciler tarafından tahrip edilerek zarar gördü. Ayrıca eski ahşap yürüyüş yolu da doğal şartlardan etkilenerek hasar gördü. Bunun üzerine Bartın İl Özel idaresi ve Amasra Kaymakamlığı’nca ihalesi yapılan yol anıtına ahşap merdiven ve piknik masalarının yapımı tamamlandı. Yol anıtına ulaşmak için 162 merdiven ve 4 adet piknik masası yapılan yol anıtına yerli ve yabancı turistler büyük ilgi gösteriyor. Anıtın önünde hatıra fotoğrafı da çektiren turistler, yol anıtını çok beğendiklerini ifade ettiler.

