Lal Hayal, Ankara’da perde açtı

Lal Hayal ile Ankara'da sahneye çıkan Songül Öden, "Yaklaşık 7 senedir Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’yla çalışıyorum. Benim konum kadına şiddet, mülteciler ve mevsimlik tarım işçisi çocuklar. Önceleri sahadan döndükten sonra çok etkileniyordum, çok ağlıyordum ve ben bu cebimde biriktirdiğim hikayeleri seyirciyle paylaşmak istedim" dedi.

Songül Öden'in 7 farklı kadını canlandırdığı tek kişilik oyunu ‘Lal Hayal’, dün akşam Ankara MEB Şura Salonu'nda tiyatroseverlerle buluştu. Ankara Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Songül Öden, oyun öncesinde Ankaralı seyirciyle buluşmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Yedi yıldır Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun Türkiye sözcüsü olan Songül Öden, Lal Hayal'ın oyunculuk kariyerindeki en özel işi olduğunu söyleyerek, “3 yıldır tiyatroya ara vermiştim, iyi bir oyunun içinde olmak istiyordum. Yaklaşık 7 senedir Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'yla çalışıyorum. Benim konum kadına şiddet, mülteciler ve mevsimlik tarım işçisi çocuklar. Dolayısıyla da sahada çok fazla çalışma yaptım. Bu süreçte sahada çok sert hikayelerle karşılaştım. Çocuk ve kadın hikayeleri beni inanılmaz etkiledi. Önceleri sahadan döndükten sonra çok etkileniyordum, çok ağlıyordum ve ben bu cebimde biriktirdiğim hikayeleri seyirciyle paylaşmak istedim” dedi.



‘LAL HAYAL’, TÜRKİYE'YLE SINIRLI KALMAYACAK

Öden, Lal Hayal'in başka dillere çevrileceğinin müjdesini de verdi ve “Oyunun başka dillerde üst yazı çalışmaları yapılıyor. Lal Hayal Türkiye'yle sınırlı kalmayacak. Çünkü evrensel bir hikayeyi anlatıyor” ifadelerini kullandı. ‘Lâl Hayal' oyunun yapımcılığını da yine Songül Öden ve Medyapım üstleniyor. Oyunun ekibinde oyunun senaristi, müziği, prodüksiyon ve yaratıcı ekibinde kadın egemenliği ve koalisyonu hakim. Aysel Yıldırım ve Ezel Akay'ın yönetmenliğini üstlendiği, senaryosu Sevilay Saral'a ait olan ‘Lâl Hayal'in sanat yönetmenliğini Naz Erayda yapıyor. Lâl Hayal'in müzikleri ise Kardeş Türküler grubunun perküsyon sanatçısı Diler Özer imzası taşıyor. Oyunun dans performansları Gizem Erdem koreografisiyle, Ömer Yeşilbaş ve Çisil Sıkı yönetimindeki Dansfabrika ekibi tarafından sergileniyor. Oyunun uygulayıcı yapımcılığını Cansın Şenel üstleniyor.