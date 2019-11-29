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Leyla Gencer belgeseli ‘La Diva Turca Süreyya Operası’nda
Leyla Gencer belgeseli ‘La Diva Turca Süreyya Operası’nda
Opera sanatçısı Leyla Gencer’in hayatını ve sanatını anlatan “Leyla Gencer: La Diva Turc” belgeseli, 1 Aralık 2019'da Süreyya Operası’nda gösterilecek.
Kültür Sanat 29 Kasım 2019 - 07:05

Leyla Gencer'in hayatına ilişkin ilk yapım olan belgeselin yapımcılığını İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ve yönetmenliğini ise Selçuk Metin üstleniyor. Senaryosunu gazeteci ve yazar Zeynep Oral'ın kaleme aldığı belgesele sesiyle hayat veren isim ise oyuncu Halit Ergenç. 85 dakikalık film, 2018 boyunca Milano, Roma, Napoli ve İstanbul'da çekilerek hazırlandı. Filmin gösteriminden önce Leyla Gencer'in anısına bir de mini konser verilecek. Özgecan Gençer, Hale Soner ve Ayten Telek'in sesine piyanoda Fügen Yiğitgil eşlik edecek.