Louis Tomlinson İstanbul’a geliyor
Ülkemizde de büyük hayran kitlesine sahip müzik grubu One Direction'ın üyesi Louis Tomlinson solo projesi ile ilk kez İstanbul'a gelecek.
One Direction grubuyla ünlendikten sonra solo kariyerinde de kendisini kanıtlayan İngiliz şarkıcı Louis Tomlinson, 30 Haziran 2022’de ilk kez İstanbul’da KüçükÇiftlik Park’ta sahne alacak.
Louis Tomlinson 2010 yılında katıldığı X Factor’ün yedinci sezonunda dikkati çekti. One Direction grubuna dahil oldu ve grup, yarışmayı üçüncülükle bitirdi.
İlk albümleri ‘Up All Night’, 18 Kasım 2011’de piyasaya sürülmüştü. Sonra da 2012 yılında ‘Take Me Home’ adlı albümü çıkarmışlardı. Ardından 25 Kasım 2013’te ‘Midnight Memories’ adlı üçüncü stüdyo albümlerini yayınladılar.
Son olarak 17 Kasım 2014’te ‘FOUR’ adlı dördüncü stüdyo albümlerini yayınladılar.
One Direction grubu ile müzik hayatına devam etmekte olan Louis Tomlinson’ın 31 Ocak 2020’de yayınladığı ilk solo albümü ‘Walls2’, 50 ülkenin iTunes listesinde 1 numaraya ulaştı. (DHA)