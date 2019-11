Mac DeMarco’dan önce Büyük Ev Ablukada ve Los Bitchos sürprizi

Şarkıları, albümleri, konserleriyle yerli sahnenin en sevilen isimlerinden Büyük Ev Ablukada saat 20.30, Serra Petale önderliğinde kurulan, dünyanın dört bir yanından üyelere sahip Türk saykedelik rock ezgili indie rock grubu Los Bitchos ise saat 19.00'da sahne alacak.

Kanadalı şarkıcı, şarkı yazarı, prodüktör Mac DeMarco, indie rock, lo-fi, saykedelik pop ve soft rock'tan unsurlar barındırsa da müzik sahnesindeki meslektaşlarından keskin çizgilerle ayrılan müziğini “jizz jazz'' olarak tanımlıyor. 2012'de Rock and Roll Night Club'la başlayan albüm süreci, aynı yıl yayımlanan 2'yle devam etti. Sevilen Mac DeMarco çizgisi, 2014'te Salad Days'le daha da olgunlaştı, 2015'te yayımlanan mini albüm Another One'ın ardından 2017 çıkışlı This Old Dog'la yılın albümü listelerinde zirveden inmedi. Bu yıl yayımlanan son albümü Here Comes the Cowboy ise, çabasız gözüken ama derinliği her adımında daha da artan müzikalitesinin ulaştığı şimdilik son nokta.

Mac DeMarco, dev Avrupa turnesinin final konserinde, Birlikte Güzel: Gezgin Salon kapsamında 30 Kasım'da Volkswagen Arena'da sahne alacak.