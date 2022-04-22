Mad Men dizisinin ünlü oyuncusu hayatını kaybetti

2007 ve 2015 yılları arasında yayınlanan "Mad Men" dizisinin Bertram Cooper'ı hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr

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Amerikan drama dizisi “Mad Men”de Bertram Cooper karakterini canlandıran aktör Robert Morse 90 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Broadway yıldızının ölümü, arkadaşı senarist Larry Karaszewski ve oğlu Charlie Morse tarafından Twitter ve CNN’de doğrulandı.

1931 yılında ABD’de doğan ünlü yıldız, 1950’lerin ortalarından beri Broadway tiyatrolarında boy gösteriyordu. 60 yılı aşkın süredir sektörde olan Morse’un kariyeri boyunca kazandığı iki Tony ve bir Emmy de dahil olmak üzere birçok ödülü bulunuyordu.

Morse, “Fantasy Island”dan “American Crime Story: The People v. O.J. Simpson”a kadar düzinelerce dizide konuk oyunculuk ve seslendirme yaptı. Ancak en ünlü rolü, “Mad Men” dizisiyle geldi. Dizide çılgın, kurnaz ve papyonlu bir reklam yöneticisi olan Bertram “Bert” Cooper karakterini canlandıran Morse, bu rolle tam 5 kez Emmy Ödülü’ne aday gösterildi.

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