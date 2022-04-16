Seinfeld dizisinin sevilen yıldızı hayatını kaybetti

Bir dönemin popüler dizisi Seinfeld'de Jerry Seinfeld'in annesini canlandıran Liz Sheridan, 93 yaşında hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr

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Oyuncunun temsilcisi ve aynı zamanda arkadaşı olan Amanda Hendon, Sheridan’ın 10 Nisan’daki doğum gününden beş gün sonra uykusunda öldüğünü söyledi. Sheridan’ın nerede yaşadığı da dahil olmak üzere daha fazla ayrıntı vermedi.

Sheridan’ın canlandırdığı Helen Seinfeld rolü, oyuncunun en çok bilinen performansı olsa da 1970’lerde Sheridan, Broadway’de oyunlarda ve müzikallerde rol aldı.

Sheridan; Kojak, Cagney & Lacey ve Family Ties gibi dizilerde konuk oyuncu olarak yer aldı. 1986’dan 1990’a kadar “ALF”te sinir bozucu komşu Raquel Ochmonek’i canlandırdı.

Sheridan’ın ölümü üzerine Jerry Seinfeld Twitter’da şu paylaşımı yaptı: “Liz her zaman bir oğlun isteyebileceği en tatlı, en güzel TV annesiydi. Şovumuza her gelişi benim için en sıcak duyguydu. Onu tanıdığım için çok şanslıyım.”

The Associated Press’in 1998’de yaptığı bir röportajda Sheridan, komedyene ne kadar düşkün olduğunu anlatmıştı: “Ona hoşça kal demek için sarılacağım, merhaba demek için sarılacağım. Onu oğlum gibi sevdiğimi söyledim. O da ‘biliyorum, seni ve Barney’i sanki babam ve annemmişsiniz gibi seviyorum’ dedi.”

JAMES DEAN İLE İLİŞKİSİ

Sheridan ayrıca “Dizzy & Jimmy” adlı kitabında 1950’lerin başında, o zamanlar tanınmayan James Dean ile bir ilişkisi olduğunu anlattı. Dizzy lakaplı Sheridan, Dean ile tanıştığında New York’ta bir gece kulübü dansçısıydı.

İki hafta önce de yine dizinin bir başka sevilen oyuncusu Estelle Harris, 2 Nisan’da hayatını kaybetmişti. Harris, Jason Alexander’ın canlandırdığı George Costanza’nın asabi annesi olarak dizide yer alıyordu. Harris de hayatını kaybettiğinde 93 yaşındaydı.