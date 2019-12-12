Mahsun Kırmızıgül, Mucize 2 Aşk’ın galası için memleketi Diyarbakır’a gitti

Yönetmen ve ses sanatçısı Mahsun Kırmızıgül, yönetmen koltuğuna oturduğu 'Mucize 2: Aşk' filminin galasını memleketi Diyarbakır'da yaptı. Gala öncesi sevenlerinin yanına gelen Mahsun Kırmızıgül'e ilgi büyük olunca izdiham yaşandı. Kırmızıgül'ün bir hayranı ise kalabalığın içinden sıyrılıp sahneye çıkarak ünlü şarkıcının taklidini yaptı.

Yönetmen koltuğunda oturan Mahsun Kırmızıgül’ün yer aldığı, başrollerinde ise Mert Turak, Fikret Kuşkan, Biran Damla Yılmaz, Erdal Özyağcılar, Ali Sürmeli, Şenay Gürler, Sinan Çalışkanoğlu ve Melis Sezen gibi güçlü isimlerin yer aldığı ‘Mucize 2: Aşk’ filminin galası Diyarbakır’da bir AVM’nin sinema salonunda yapıldı. Kırmızıgül’ün gala öncesi AVM’de toplanan hayranlarıyla buluşması esnasında izdiham yaşandı.

“DİYARBAKIR ÇOK DEĞİŞMİŞ AMA İNSANLARIN YÜZÜNDEKİ TEBESSÜM DEĞİŞMEMİŞ”

Kentte bir alışveriş merkezinde yapılan ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği galaya, Kırmızıgül’ün yanı sıra filmin oyuncularından Mert Turak, Ali Sürmeli, Biran Damla Yılmaz, Metin Yıldız ve Zekeriya Karakaş katıldı. Mahsun Kırmızıgül, doğup büyüdüğü memleketinde olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Kırmızıgül, Diyarbakır’ın çok değiştiğini ve geliştiğini ifade ederek, ‘Diyarbakır’da beraber büyüdüğüm arkadaşlarım ve akrabalarım var. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Mucize her ne kadar Aziz’in bu topraklarda yaşadığı hikayesiyse aslında batıda hayat bulan, batının kollarını sevgiyle açan bir hikaye oldu. En son Mucize filmin galasına katılmak için 4 yıl önce Diyarbakır’a gelmiştim. Diyarbakır’ı çok gelişmiş gördüm. Şehir o kadar yayılmış ki, yeni binalar, çevre düzenlemesiyle çok güzel olmuş. Ben büyüdüğüm Diyarbakır’ın küçeleri çok değişmiş. Tabii, dünya değişiyor, Diyarbakır da değişti. Ama insanların yüzündeki o tebessüm değişmemiş” dedi.

‘BU FİLMİ ÖĞRETMENLERE ADIYORUZ’

Kırmızıgül, ikincisini yönettiği filmi öğretmenlere adadığına vurgu yaptı. Kırmızıgül, açıklamasında doğduğu Diyarbakır’daki anılarını da anlatarak şunları söyledi: “Bu film bir anlamda da öğretmenlere adanmış bir film. Hayatımızda ailemizden sonra, bize hayatı hazırlayan, bize zorlukları yenmemizi öğreten, nasıl durmamız gerektirdiğini öğretenler öğretmenlerimizdir. Bir çok öğretmenim hayatta değil. Bugün bu şehre geldiğimde gözlerim doldu. Uzun zaman sonra gelince anılarınız can buluyor. Sadece üzüldüğüm bir konu var, doğup büyüdüğüm mahalle şu an yok. Şu an sadece avlusunda namaz kaldığım 2 cami kalmış. Kurşunlu ve Arapşeyh camileri. Bu camilerde Kur’an kursu almıştım. Ben, orada büyüdüm.”

MÜZİKLE İLGİLİ SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Toplantıda bir gazetecinin, “Müziğe ne zaman dönecek siziniz?” sorununa yanıt veren Kırmızıgül, ‘Mucize’den başka bir şey konuşmam’ diye yanıt verdi.

KIRMIZIGÜL’ÜN TAKLİDİNİ YAPTI

Öte yandan gala öncesi Kırmızıgül’ün filminin tanıtımı öncesinde izdiham oluşturan kalabalığın arasından bir kişi sahneye çıkarak eline aldığı mikrofonla Mahsun Kırmızıgül’ün daha önce seslendirdiği bir şarkıyı okuyarak taklidini yapması, toplanan kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı. Söyleşi sırasında bazı hayranları da sahneye çıkarak Kırmızıgül’e sarılmak istedi. Sohbetin ardından film izlendi. (DHA)