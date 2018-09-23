Manga’dan 10 şarkılık yeni albüm müjdesi

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Manga, İsfanbul Açıkhava Konserleri kapsamında hayranlarıyla bir araya geldi. 1,5 saat sahnede kalan grubun şarkılarına hayranları hep bir ağızdan eşlik etti. Grubun solisti Ferman Akgül bir hayranının isteği üzerine sahnede kitap imzaladı. sevilen eski ve yeni dillerden düşmeyen şarkılarını seslendirdi.

‘ALBÜMDEKİ 10 ŞARKININ SÖZ VE MÜZİĞİ BİZE AİT’

Grubun solisti Feman Akgül, yeni albüm üzerinde uzun bir süredir çalıştıklarını belirterek, “Çok bekletmeden hayranlarımızı çıkarmak istiyoruz ama şu anda hangi ayda çıkacağı netleşmedi. 10 şarkı var hepsinin söz ve müziği bize ait. Yeni çıkan müzik gruplarını destekliyoruz. Konserlerde bizden önce çıkmaları için destek oluyoruz” dedi.

‘LAZER GİTARI GELİŞTİRİP SAHNEDE KULLANACAĞIZ’

Gitarist Yağmur Sarıgül ise, “Lazer gitar hala prototip ama geliştirmeye devam ediyoruz. Şov güzeldi, biraz daha geliştirerek devam ettireceğiz. İlk defa Zeytinli Rock Festivali’nde denedik, güzel tepki aldı. Dünyada bir ilk, biraz daha şovun içine sokarsak güzel bir yere gidecek. Yapan bazı arkadaşlar varsa kusura bakmasınlar haberimiz yok” diye konuştu.



DHA