Mardin’de 11 bin yıllık tapınak bulundu

Mardin'in Dargeçit ilçesinin Ilısu Mahallesi'ndeki Boncuklu Tarla'da yürütülen kazı çalışmasında 11 bin 300 yıllık olduğu tahmin edilen tapınak ortaya çıkarıldı.

Mardin’in Dargeçit ilçesinde 11 bin 300 yıllık olduğu tahmin edilen tapınak bulundu. Tarih boyunca Sümer, Akad, Babil, Hitit, Asur, Urartu, Roma, Abbasi, Selçuklu ve Osmanlı’nın da aralarında yer aldığı 25 medeniyete ev sahipliği yapan Mardin’in Dargeçit içesinde, 4 steli bulunan neolitik döneme ait tapınak gün yüzüne çıkarıldı.

ARKEOLOJİK KAZA ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

Kırsal Ilısu Mahallesi’nde “Ilısu Barajı ve HES Projesi Etkileşim Alanında Kalan Kültür Varlıklarının Belgelenmesi ve Kurtarılmasına Yönelik Çalışmalar” kapsamında Mardin Müze Müdürlüğünce 2012 yılında başlatılan arkeolojik kazı çalışması devam ediyor.

“GÖBEKLİTEPE İLE BENZER ÖZELLİKLER TAŞIYOR”

Boncuklu Tarla Kazılarının bilimsel danışmanlığını yürüten Mardin Artuklu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ergül Kodaş, taş duvara sahip tapınağın küçük taşlar ve çamur harçla örüldüğünü aktararak binanın tabanına henüz ulaşmadıklarını, bir aylık süreçte ulaşmayı hedeflediklerini anlattı. 4 stel üzerinde herhangi bir figüratife rastlanmadığına işaret eden Kodaş, “Neolitik döneme ait 80 metrekare büyüklüğündeki tapınak Göbeklitepe ile benzer özellikler taşıyor.” dedi. (AA)

