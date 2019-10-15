Marvel dünyasına bir eleştiri de Jennifer Aniston’dan geldi

Variety dergisine verdiği röportajda Jennifer Aniston, Marvel filmlerinin yapaylığından yola çıkarak, “Sanırım Meg Ryan döneminin gelmesini hepimiz isterdik” ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncu sinema endistrüsinin Marvel’sız zamanlarını özlediğini belirtti.

50 yaşındaki sevilen oyuncu, son iki yılda Marvel’ın 7 filmi gösterime sokması ve altı filminin daha 2021 yılına kadar gösterime girecek olmasını ise sert bir dille eleştirdi. Sinema endistürisini eleştirmekten çekinmeyen Aniston, “Her şey çok değişti. Sanırım Meg Ryan döneminin gelmesini hepimiz isterdik. Düşünüyorum da sinemaya rahatça gidip otursak? Sanırım canlanmaya ihtiyacımız var. Terms of Endearment zamanını geri getirmeliyiz, bilirsin Heaven Can Wait, Young Frankenstein, Blazing Sadddles, Goodbye Girl gibi zamanları…”

İnternet yayıncılığının yeni dizisi The Morning Show gibi, farklı kapıları açmasını da destekleyen Aniston, The Hollywood Reportter’a göre Netflix yapımı Adam Sandler’ın Murder Mystery’nin devam filminde de yer alacak.