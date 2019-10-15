Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Marvel dünyasına bir eleştiri de Jennifer Aniston’dan geldi
Marvel dünyasına bir eleştiri de Jennifer Aniston’dan geldi
Geçtiğimiz hafta ünlü yönetmen Martin Scorsese'nin "Marvel filmleri 'sinema' değil" çıkışının ardından, yönetmene Jennifer Aniston'dan destek geldi. Ünlü oyuncu Marvel filmlerine gönderme yaparak "Yeşil ekranda yaşayacağımı sanmıyorum" dedi.
Kültür Sanat 15 Ekim 2019 - 15:37

Variety dergisine verdiği röportajda Jennifer Aniston, Marvel filmlerinin yapaylığından yola çıkarak, “Sanırım Meg Ryan döneminin gelmesini hepimiz isterdik” ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncu sinema endistrüsinin Marvel’sız zamanlarını özlediğini belirtti.

50 yaşındaki sevilen oyuncu, son iki yılda Marvel’ın 7 filmi gösterime sokması ve altı filminin daha 2021 yılına kadar gösterime girecek olmasını ise sert bir dille eleştirdi. Sinema endistürisini eleştirmekten çekinmeyen Aniston, “Her şey çok değişti. Sanırım Meg Ryan döneminin gelmesini hepimiz isterdik. Düşünüyorum da sinemaya rahatça gidip otursak? Sanırım canlanmaya ihtiyacımız var. Terms of Endearment zamanını geri getirmeliyiz, bilirsin Heaven Can Wait, Young Frankenstein, Blazing Sadddles, Goodbye Girl gibi zamanları…”

İnternet yayıncılığının yeni dizisi The Morning Show gibi, farklı kapıları açmasını da destekleyen Aniston, The Hollywood Reportter’a göre Netflix yapımı Adam Sandler’ın Murder Mystery’nin devam filminde de yer alacak.

İLGİLİ HABERMarvel filmleri 'sinema' değil dedi, polemiğe Robert Downey Jr. da katıldı
Etiketler