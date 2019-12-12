Matrix 4 ve John Wick 4 aynı gün vizyona giriyor

Keanu Reeves'in başrollerini üstlendiği Matrix 4 ve John Wick 4, aynı gün vizyona girecek. Warner Bros.'un açıklamasını gören hayran kitlesi ise o günü "Keanu Reeves Günü" ilan etti.

Başarılı oyuncu Keanu Reeves’in merakla beklenen serilerinin devam filmleri olan Matrix 4 ve John Wick 4’ün vizyon tarihleri belli oldu. Warner Bros. iki filmin de 21 Mayıs 2021 tarihinde gösterime gireceğini duyurdu.

Wachowski kardeşlerin yönettiği ve senaristliğini üstlendiği Matrix 4’te, Keanu Reeves ve Trinity karakterine hayat veren Carrie-Anne Moss’un yanı sıra, How I Met Your Mother dizisinin yıldızı Neil Patrick Harris ve Mindhunter dizisinde Holden Ford karakterini canlandıran Jonathan Groff da rol alacak.

Matrix 4’ün konusunun Neo’nun gençliğine odaklanıacağı tahmin ediliyor.

Video oyunları ile ilgili inceleme ve haber yapan internet sitesi IGN’in Twitter hesabından paylaştığı fotoğraf ise hayranları gülümsetti. Neo ve John Wick karakterlerini yanyana koyarak, takipçilerine, “Box office’te Matrix 4 mü, John Wick 4 mü kazanacak?” sorusunu sordu. Cevap ise tabii ki “Keanu Reeves”