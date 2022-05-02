Meghan Markle’a üzücü haber… Netflix, projesini iptal etti

Dijital yayın platformu Netflix, Sussex Düşesi Meghan Markle'ın animasyon projesini iptal etti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Netflix, Meghan Markle’ın yaratıcısı olduğu animasyon dizi projesi “Pearl”ü ekonomik kesintiler sebebiyle rafa kaldırdı.

2020 yılında eşi Prens Harry ile birlikte İngiliz Kraliyet Ailesi’nden ayrıldığını açıklayan ve ABD’ye yerleşen Markle, hayatlarına farklı projelerle devam edeceklerini duyurmuştu. Bu projelerden bir kısmı Netflix ve Spotify'la imzaladıkları milyon dolarlık anlaşmaları içeriyordu.

Netflix'le imzaladığı 2 yıllık dev anlaşmasında ilk çatlağı yaşayan 40 yaşındaki Markle, ayrıca müzik platformu Spotify'a da podcast programı hazırlayacağını duyurmuştu.

Deadline’ın haberine göre, Netflix, abone sayısındaki düşüşün yol açtığı kesinti dalgasının bir parçası olarak Meghan Markle’ın animasyon dizisini resmi olarak iptal etti.

BELGESEL SERİSİ YOLDA

Prens Harry ile Meghan Markle tarafından kurulan ve 11 şirketten oluşan dev bir şirketler ağı olan Archewell Productions aracılığıyla yaratılan dizi, henüz geliştirme aşamasındaydı.

Çeşitli diziler, belgeseller, uzun metrajlı filmler ve çocuk programları oluşturmak amacıyla, 2020 yılında kurulan Archewell Productions’ın ilk animasyon dizisi, tarih ve fantezinin harmanlanacağını “Pearl” olacaktı.



Dizinin iptaline rağmen, çeşitli kaynaklar Netflix ve Archewell Productions’ın işbirliği konusunda iyimser. Yakın zamanda çiftin katılımıyla gerçekleşen Invictus Games’in konu edildiği “Heart of Invictus” adlı belgesel dizisinin herhangi bir iptal yaşanmadan Netflix’te yayınlanması bekleniyor.

İlginizi Çekebilir 'Meghan Markle, kraliyet ailesini ticari bir yer olarak gördü'

İlginizi Çekebilir Meghan Markle o ismi kullanacağı yeni markası için kolları sıvadı