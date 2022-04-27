“Meghan Markle, kraliyet ailesini ticari bir yer olarak gördü”

Eski Vanity Fair editörü Tina Brown, 40 yaşındaki eski oyuncu ve Sussex Düşesi Meghan Markle hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Vanity Fair dergisinin eski editörü Tina Brown, Meghan Markle’ın İngiliz Kraliyet Ailesi’ni “yapılacak anlaşmalar için ticari bir yer, bir basamak” olduğunu gördüğünü ve kraliyetin ona sunduğu şöhret, saygınlık gibi unsurlara da karşı koyamadığını iddia etti.

37 yaşındaki Prens Harry ile evlenerek İngiltere’ye yerleşen ve kraliyet ailesine katılan Meghan Markle, 2020 yılında eşiyle birlikte ABD’ye yerleşmişti. Bu tarihten itibaren çift, kraliyet görevlerinden ayrıldıklarını ve hayatlarına farklı projelerle devam edeceklerini duyurmuşlardı. Bu projelerden bir kısmı Netflix ve Spotify’la imzaladıkları milyon dolarlık anlaşmaları içeriyordu.

“KRALİYET ONA ÜN VERDİ AMA BİR YANDAN DA ENGELLEDİ”

Daily Mail’in haberine göre, yeni kitabı “The Palace Papers”ın tanıtımını yapmak için konuşan kraliyet biyografi yazarı Tina Brown, Harry ve Meghan’ın kraliyet hayatından çıkışını tartışırken, “Kraliyet faaliyetlerinin ticari bir koluna sahip olmak istediler. Meghan, yapmak istediği anlaşmaların kraliyet ailesinde yer alırken onu engellediğini gördü” diyor.



“Meghan’ın Michelle Obama’dan ilham aldığını, hem servete hem de itibara sahip olmak istediğini” öne süren Brown, “Sussex Dükü Prens Harry’nin ise Meghan olmadan bile kraliyet ailesinden ayrılmak isteyebileceği” konusunda ısrar ediyor.

“HARRY TEK BAŞINA BİLE OLSA AYRILACAKTI”

Brown, “Çok yakın bir danışman bana, ‘Harry’nin bir noktada gideceğini her zaman biliyorduk, çok mutsuzdu’ dedi. Kraliçe bile bunu biliyordu. Gerçekten Harry’nin kendisinin kraliyetten ayrılmak istediğini düşünüyorum. Meghan, Harry’e gitmesi için gerekli araçları sağladı. Ajanslar ve anlaşmalar dünyasını anlıyordu. Bu, Harry’nin dünyası değildi, ama aniden Meghan, diğer tüm danışmanlarından daha çok güvenmeye karar verdiği stratejisti oldu” diye ekledi.

Tina Brown, çiftin kraliyet ailesinden ayrıldığından beri mücadele ettiğini düşünüyor. “Meghan, bir “marka” oluşturmakta oldukça zorlandı ve Sussex çifti saraydan kopukken hayatın ne kadar zor olacağını fark etmediler” diyen yazar, “İkisi de saray platformu olmadan nasıl olacağını tamamen hafife aldılar” şeklinde konuştu.

“MEGHAN HALA KENDİ MARKASINI OLUŞTURAMADI”

“Saray’ın inanılmaz bir etki gücü var, dünyadaki her büyük davet bu kanaldan geliyor. Bunların hepsi şimdi gitti. Meghan’ın gerçekten bir markası yok, karmakarışık ilerliyor. ‘Aşılar, Ukrayna, kadın hakları, 40. doğum günüm, hadi bir mentorluk programı yapalım…’ Meghan için hiçbir şey gerçekten hiçbir yere gitmiyor.”

“Ve tüm sorun, yaptığı anlaşmalar için içerik üretmek zorundasın. Netflix ile anlaştılar ama ne gördük? Hiçbir şey.”

“İşe yarayan eğlence yaratmak çok zor. Spotify podcast’leri hiçbir yere gitmiyor. Netflix işi de iyi gitmiyor, acaba sözleşmeyi yenileyecekler mi?” şeklinde eleştirdi.

“MEGHAN KRALİYET AİLESİNDE MUTSUZ OLDU”

Brown, Markle’ın kraliyet ailesine katıldıktan sonra neden bu kadar çok mücadele ettiğini de anlattı…

“Birdenbire para için kocasına ve tamamen ailenin bankasına bağımlı oldu, ayrıca kraliyet mülklerindeki evlerden birinde yaşamak zorunda kaldı. Bu tür zorlamalar, Meghan için çok çıldırtıcıydı” dedi.



Brown, Prens Harry’nin babaannesi Kraliçe II. Elizabeth’in ölümünden sonra Kraliyet Ailesi’ne sansasyonel bir dönüş yapmak isteyebileceğine inandığını söyledi, ancak bu dönüşün Meghan Markle olmadan olacağını düşünüyor.

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