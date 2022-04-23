Kraliyet biyografi yazarı: “Prens Harry, abisi Prens William’ı kıskanıyordu”

İngiliz Kraliyet Ailesi hakkında biyografik kitaplar hazırlayan Tina Brown, Prens Harry ve abisi Prens William'ın arasının "Meghan Markle'dan da önce kötü" olduğu iddia etti.

Sozcu.com.tr

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Meghan Markle’la evlendikten bir süre sonra İngiliz Kraliyet Ailesi’ndeki resmi görevlerinden ayrılan Prens Harry, ailesiyle de bağlarını koparmıştı. 2020 yılında eşi Markle’la ABD’ye yerleşen prens, farklı projelerle hayatlarına devam edeceklerini açıklamıştı. İkilinin bu kararı oldukça tepki çekmişti.

Sun’da yer alan habere göre ise, Prens Harry’nin ailesiyle, özellikle abisi Prens William ile arasının kötü olması Meghan Markle’la olan evliliğinden de önceye dayanıyor.

Kraliyet biyografi yazarı Tina Brown, iki kardeşin yıllardır rekabet içinde olduklarını ve Harry’nin William’ı kıskandığını öne sürüyor.

“The Palace Papers” kitabında bu iddialara yer veren Brown, iki kardeş arasındaki ilişkinin, kraliyet hakkındaki ortak çıkarları konusunda bir rekabet içinde oldukları için, Meghan Markle hayatlarına dahil olmadan önce gerginleştiğini söylüyor.

Brown, “Kardeşler arasındaki sürtüşme, profesyonel hayatları nedeniyle tırmandı. William, babasının mülkiyeti söz konusu olduğunda hiyerarşiye saygılı olması gerektiğini biliyordu, ancak kardeşine katılmaya daha az istekliydi” diyor.

“DRAMA BAĞIMLISI BİR ÇİFT”

Brown ayrıca Meghan Markle ve Prens Harry çiftinin “drama bağımlısı” olduklarını iddia ederek prensin bir gün “uyanacağını” beklediğini söyledi. İkilinin gittikleri her yerde dramatik sahneler yaratacaklarını söyleyen biyografi yazarı, prensin “Meghan tarafından tamamen ele geçirildiğini ve tüm kişiliğinin değiştiğini” ekledi.

Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda İngiltere yerine ABD’yi evi gibi gördüğünü söyleyen Prens Harry, geçen sene hayatını kaybeden büyükbabasının anmasına katılmamasıyla da dikkat çekmişti.

İngiltere’deki güvenlik önlemleri konusunda “emin olmadığı” için ülkeye gitmediğini belirten prens yine de geçtiğimiz hafta büyükannesi Kraliçe II. Elizabeth’i ziyaret etti. O sırada Harry'nin ağabeyi Prens William ise ailesiyle birlikte kayak tatilindeydi.

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