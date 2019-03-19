Mehmet Güreli ve Kalben birlikte sahne alacak

“Kökler ve Filizler” serisi Mart ayında da Babylon’da devam ediyor. Serinin dördüncüsünde; üretkenliği ve çok yönlü sanatçı kişiliğiyle besteci ve söz yazarı Mehmet Güreli ve özgün sesi, gitarı ve içten şarkı sözleriyle Kalben, “Kendine Has” konserleri kapsamında yarın akşam birlikte sahne alacak.

Yazar, müzisyen, ressam ve yönetmen Mehmet Güreli; ilk öykülerini “Sıcak Bir Göz” adıyla 1985 yılında yayımladı. 1988 senesinde yayımladığı ilk albümü “Vapurlar/Blues”un ardından; beste ve söz yazarlığı konusundaki ustalığını sunduğu “Cihangir'de Bir Gece”, “Yağmur”, “Odamda Yolculuk” ve “İplerin Kopuşu” albümlerini dinleyicileriyle paylaştı. On dokuz resim sergisi açan Güreli; sanat hayatı boyunca “İkinci Bahar”, “Gönül Yarası”, “Gişe Memuru” ve “Av Mevsimi” gibi filmlerde de rol aldı. Son albümü “Zamboni Sokağı”nı 2017'de paylaşan çok yönlü sanatçı; aynı sene Salah Birsel'in aynı isimli romanından uyarlanan “Dört Köşeli Üçgen” filminin de yönetmenliğini yaptı.

2014’te Sofar Sounds İstanbul kapsamında konser veren Kalben’in “Sadece” performansı, dünyada en çok izlenen Sofar Sounds videoları arasında yer alarak büyük bir başarıya imza attı. 2016 senesinde kendi ismini taşıyan ilk albümünü dinleyiciyle paylaşan Kalben, kısa süre içerisinde kendine has bir dinleyici kitlesi edindi. Aynı zamanda yazarlık yapan Kalben’in “Lulu’nun Maceraları” adında yayınlanmış bir çocuk kitabı serisi de var. Folk, Indie, klasik müzik ve arabesk gibi farklı türlerden beslenen Kalben, 2018 yılında paylaştığı ikinci albümü “Sonsuza Kadar” ile Türkiye listelerinde en çok dinlenenler arasında yer almaya devam ediyor. “Kökler ve Filizler” serisi, artistic ideas ve Median Müzik Edisyon iş birliği ile popüler müzik tarihimizin anıt isimleri ile yeni kuşağın gelecek vaadeden sanatçılarını aynı sahnede buluşturuyor.

Kökler ve Filizler serisinin ilkinde Gülden Karaböcek ile Tuğçe Şenoğul, ikincisinde Sabahat Akkiraz ile Melike Şahin, üçüncüsünde ise Bulutsuzluk Özlemi ile Eskiz Babylon'da müzikseverlerle buluştu.