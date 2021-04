Metropolitan Museum of Art doodle oldu: Metropolitan Museum of Art nerede, hangi ülkede?

Google hazırladığı özel doodlelar ile sanatçıları, bilim insanlarını ve siyasi kişilerin yanı sıra insanlık tarihi açısından önemli olan yer ve eserlerin de önemini hatırlatmaya devam ediyor. Bu isimlerde biri de Metropolitan Museum of Art oldu. Dünyanın en ünlü müzeleri arasında yer alan Metropolitan Museum of Art, Google'da Doodle olmasının ardından merak konusu oldu.

METROPOLİTAN MUSEUM OF ART NEDİR?

Metropolitan Sanat Müzesi, The Metropolitan Museum of Art (The Met olarak da kısaltılabilir), dünyanın en büyük ve en önemli müzelerinden bir tanesidir. Müzede, The Cloisters adı verilen Orta Çağ sanatını barındıran bölümü bünyesinde bulundurur. Müzede eski doğu, Mısır, Yunan ve Roma dönemlerine ait eserler bulunmaktadır. Avrupa orta çağ koleksiyonunun bir bölümü ise Manhattan’ın kuzey ucundaki ek binada bulunur. Müze içerisinde bir araştırma kitaplığı, çocuklar için bir bölüm ve etkin bir eğitim sergisi bulunur. Müzede batı resim sanatının öne çıkan isimlerine ait tablolar da bulunmaktadır.

METROPOLİTAN MUSEUM OF ART NEREDE, HANGİ ÜLKEDE?

Metropolitan Museum of Art Amerika Birleşik Devletleri’nde Manhattan, New York’taki Central Park’ın içerisinde yer alıyor.