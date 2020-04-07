Michael Jackson’ın meşhur eldiveni 104 bin dolara satıldı

‘Pop'un Kralı' Michael Jackson'ın meşhur beyaz eldiveni açık artırmada 104 bin 711 dolara (Yaklaşık 700 bin TL) alıcı buldu.

Pop’un Kralı Michael Jackson’ın meşhur eldiven Teksas'ta yapılan açık artırmada satıldı. Kimliği açıklanmayan eldivenin yeni sahibi, eldivenin 1998 yılında UNICEF’e bağışlandığını gösteren bir mektup da aldı.

Mektup, Jackson tarafından kurulan MJJ yapım şirketinden gönderilen bir zarfla ulaştırıldı. 50 yaşında hayata veda eden ve ardında spekülasyonlar bırakan Jackson'ın açık artırmada satılan eldiveni, kumaş üzerine kristal taşlara bezeliydi.

Jackson, ünlü eldivenini sahne performanslarında defalarca kullanmıştı. Eldiven, 1980'lerdeki Bad adlı dünya turnesinde Jackson'ın kostümünün bir özelliği haline gelmişti. Jackson, sahne performanslarında sadece tek eline eldiven takıyordu.

‘BİR ELDİVENİ HAVALI BULUYORUM’

Efsane şarkıcı, verdiği bir röportajda, “Bir eldiven takmayı havalı buluyorum. İki eldiven çok sıradan” demişti.