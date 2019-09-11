Miley Cyrus, Ariana Grande ve Lana Del Rey Charlie’nin Melekleri için bir araya geldi

Miley Cyrus, Ariana Grande ve Lana Del Rey Charlie’nin Melekleri için bir araya geldi

Miley Cyrus, Ariana Grande ve Lana Del Rey 29 Kasım'da gösterime girecek olan Charlie'nin Melekleri filmi için bir araya geldi. Ünlü isimler filmin Don't Call Me Angel şarkısını birlikte söyledi...

Merakla beklenen Charlie’nin Melekleri filmi 29 Kasım’da gösterime girecek. Başrollerinde BAFTA ödülünün yanı sıra César Ödülleri’nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazanan ilk Amerikalı oyuncu Kristen Stewart, yıldızı yeni parlamaya başlayan İngiliz güzel Ella Balinska ve yeni nesil Aladdin’de Disney prensesi Jasmine’e de hayat veren Naomi Scott yer alıyor.

Filmin müziklerini ise dünyaca ünlü isimler yaptı. Miley Cyrus, Ariana Grande ve Lana Del Rey, yeni çıkacak olan Chalie’nin Melekleri filminin Don’t Call Me Angel isimli şarkısı için kamera karşısına geçti. Filmin dün kısa bir tanıtım videosu yayınlandı.

KLİPTE KANAT TAKTILAR



Ünlü isimler klipte siyah kıyafetleri ve melek kanatları takmış halleriyle dikkat çekti. Videoda Miley, karın kaslarıyla öne çıkarken, Ariana Grande siyah mini bir elbisesiyle oldukça seksi bir görünüm sergiledi. En büyük kanadı takan Lana Del Rey ise göğüs dekolteli elbisesiyle karşımıza çıktı.

Ünlü isimler Don’t Call Me Angel’ın tanıtımı ve video klibi için birkaç gün önce bir araya geldi. Klibin yönetmenliğini Ariana Grande’nin birlikte çalıştığı ve ödüllü yönetmen Hannah Lux Davis üstlendi.