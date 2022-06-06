Minyatür dünyasında harikalar yaratıyor

Macar fotoğrafçı ve sanatçı Peter Csakvari, yiyecekleri, günlük nesneleri ve minyatür figürleri kullanarak mikroskobik dünyaları betimleyen inanılmaz karmaşık sahneler yaratıyor.

Sozcu.com.tr

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Son iki yıldır bu minyatürlere zaman harcayan Csakvari, golf oynamaktan, kayak yapmaya, çamaşır yıkamaktan dans etmeye pek çok figürü yapıyor.



Eserlerine ‘Tiny Wasteland’ adı veren Csakvari, makro çekimlerin yapıldığı yemek fotoğrafçılığı yaparken bu fikri ortaya çıkarmış.



Guernsey’deki Kanal Adası’nda bir maket tren dükkânından bazı minyatür işçi figürleri satın alan sanatçı, işe böyle başlamış.



Wasteland projesinin Facebook sayfasında 10.000 takipçi bulunuyor.

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