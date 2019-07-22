Mirasçısı kalmayan tarihi bina, müzeye dönüştürüldü

Samsun'un Ladik ilçesinde, 1889 yılında yapılan ve eski Ladik Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Işık Yeten'e ait olan ev, ailenin mirasçısı kalmaması nedeniyle müzeye dönüştürülmek üzere kaymakamlığı devredildi. Ev, restorasyonun ardından Osmanlı dönemi kültürünü yaşatan müzeye dönüştürüldü.

Ladik ilçesinde 1889 yılında yapılan ve Ladik Kaymakamlığı eski Yazı İşleri Müdürü Işık Yeten’e ait olan ev, ailenin mirasçısı kalmaması nedeniyle müzeye dönüştürülmek üzere kaymakamlığa devredildi. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından 302 bin TL’ye restore edilen 2 katlı bina ‘Alibey Konağı Kültür Evi’ olarak müzeye dönüştürüldü. Müze, Osmanlı dönemi kültürünü yansıtan eşyalar ve figürlerle donatıldı. ‘Alibey Konağı Kültür Evi’ olarak önümüzdeki günlerde ziyarete açılacak.

(DHA)