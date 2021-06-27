Çizgi roman ve karikatür dünyasının usta isimleri ile genç çizerler bir araya geldi. Geleneksel ile yeniyi harmanlayıp yayın hayatına başlayan çizgi roman ve karikatür dergisi Tarama Ucu dijital olarak 1 Haziran'da okuyucuyla buluştu.

Yayın yönetmenliğini usta çizer Erdal Belenlioğlu'nun yaptığı ve her ay farklı bir dosya ile çıkacak olan Tarama Ucu'nun ilk konuğu, karikatür dünyasının duayeni Oğuz Aral'dı…

Mizahın gücüne belki de en çok ihtiyaç duyduğumuz dönemde bir nefes alanı oluşturan yazar ve çizerler için Türkiye'de mizahın, karikatür sanatının geldiği noktayı sorduk.

NEFES ALIYORUZ

Tarama Ucu Dergisi Yayın Yönetmeni usta çizer Erdal Belenlioğlu Gırgır'da karikatürlerini yayınlandığında lisedeydi. Üniversitede Oğuz Aral'la tanıştı. Dijital olarak yayına başlayan Tarama Ucu çizgi roman ve karikatür dergisinin bir nefes alanı oluşturacağını anlatan Benlioğlu, “Dijital, çağımız için bir gerçeklik ama bizim matbaa mürekkebi kokusuna olan aşkımız da bitmiş değil. Dağıtım şirketlerinin aldığı pay çok acımasız. Dijital ortam nefes alabileceğimiz bir mecra olabilir. Bunun için de okuyucumuzun desteğine ihtiyacımız var. Taramaucu.com adresinden abone olarak bir geleneğin ayakta kalmasını sağlayabilirler” dedi.

SOYLU BİR ÇABA…

“Her güzel espri yeni bir başlangıçtır” diyen usta mizah yazarı Vedat Özdemiroğlu ise “Karanlık dönemlerde mizah daha da hayati rol alır. Dalgasını geçemediği her şeyden korkar insan. Korkmak insanidir. Korkup kaçmak alçaklık. Mizah, mazlumun gücüdür. Her güzel espri, yeni başlangıçtır… Tarama Ucu dergisi, ülkemizin sağlam geleneklerinden olan mizah dergiciliğini bugüne taşıyan soylu bir çaba” diye konuştu.

MİZAH MUHALİFTİR…

Çizer Aslı Yazıcıoğlu da mizah muhalif midir? Sorusuna şu yanıtı verdi: “Mizah doğası gereği muhaliftir. Mizahın temel refleksi her türlü beklentiyi ihlal etmekle ilgilidir. Eleştirel olmak zorundasınız. Aksi takdirde kimsecikler gülmez. Özgürlükleri kısıtlanan toplumlar sorumluluk duygularını kaybeder. Bunun faturasını da ağır bir şekilde öderiz.”

Sanat yönetmenliği ve illüstratörlük yapan Ferit Güleç ise şunları söyledi: “7 yaşlarındayken kareli defterlere çizgi roman yapardım. Her yere Batman çiziyordum. 15-20 yaşlarımda çok giderdim dergilere. Galip Tekin'e işlerimi göstermek için Kemancı Bar'a kaç kere gittiğimi hatırlamıyorum bile. Hiç de geri çevrilmedim.”