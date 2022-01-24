Monet’nin “en büyük şaheseri”nin içine girdiler

Sanat tarihinin önemli isimlerinden izlenimci ressam Claude Monet'nin kendi elleriyle yarattığı ve "en büyük şaheserim" dediği Giverny'deki cennet bahçesinde yaptığı resimler dijital ortama taşındı ve yeni bir sergiyle ziyaretçilere yeni bir deneyim sundu.

Sozcu.com.tr

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Almanya’nın başkenti Berlin sıradışı bir sergiye ev sahipliği yapıyor…

Sanat tarihinin önemli isimlerinden empresyonist (izlenimci) ressam Claude Monet’nin kendi elleriyle yarattığı ve “en büyük şaheserim” dediği Giverny’deki cennet bahçesinde yaptığı resimleri dijital ortama taşıyan sergiye ziyaretçiler yoğun ilgi gösteriyor.



Sergi salonunda müzikle birleşen ayrıntılı yerleştirmeler, projeksiyonlar aracılığıyla büyüleyici renk dünyaları yaratıyor ve resimleri daha önce hiç görülmemiş şekillerde canlı ve somut hale getiriyor.



Bu da, izleyici için gerçeklik hissine kapılacak yanılsamalar oluşturuyor. Bu ilginç sanat deneyimi, 2022 Mart ortasına kadar Berlin’de Alte Münze’de gezilebiliyor.

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