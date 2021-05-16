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Monica ve Rachel’ın evi bir günlüğüne kiralanabilecek

Yayınlanacak özel bölümüyle yeniden ekranlara dönen Friends’in ikonik evi bir günlüğüne konaklama için ziyaretçilere açılıyor. Monica ve Rachel’ın evinde bir gece konaklamanın fiyatı ise 20 dolar olarak belirlendi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:05, 16/05/2021
Hayat HaberleriKültür Sanat
Monica ve Rachel’ın evi bir günlüğüne kiralanabilecek

1994'te başlayan, 2004'e kadar devam eden ve yaptığı finalden beri hayranlarının “yeniden dönerler mi” diye beklediği dizi The Reunion isimli özel bölümüyle ekranlara dönmeye hazırlanırken dizinin takipçileri için özel sürprizler de hazırlanmaya devam ediyor.

Monica ve Rachel’ın evinde bir gece konaklama 20 dolar.

Lego’nun özel Friends setinden sonra başka bir haber de booking.com’dan geldi. Dizinin ikonikleşen mekânlarından Monica ve Rachel'ın evi hayranlar için booking.com üzerinden ziyarete açıldı. Rezervasyon sitesi, evde bir gece konaklama imkanı tanıyor.

Joey ve Chandler’ın evi de Friends hayranlarını bekliyor.

Şimdiye kadar günlük turlarla sınırlı olan mekan, ilk defa gece konaklama için de açıldı. Central Perk'ün rahat koltukları, Chandler ve Joey'nin dairesi ile birlikte iki katlı mekan bir geceliğine rezervasyon yaptırabilen ziyaretçilerini bekliyor.

Rezervasyonu gerçekleştiren konuklar, Central Perk’ün de yer aldığı iki katlı bir mekanda bir gece kalabilecekler.

Bu eğlenceli deneyim için booking.com; rezervasyonları 21 Mayıs Cuma saat 10'da açacak. Konaklama ise yalnızca 23 Mayıs Pazar veya 24 Mayıs Pazartesi ile sınırlı kalacak. Friends evinde konaklamanın fiyatı ise 20 dolar olarak belirlendi.

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Yayınlanma Tarihi:09:47,