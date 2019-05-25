Muammer Karaca Tiyatrosu’nda restorasyon başlıyor

2012 yılında tamamen kapatılarak çürümeye terk edilen Beyoğlu’ndaki Muammer Karaca Tiyatrosu’nu restore etmek için İBB’nin açtığı ihale sonuçlandı. Ünlü tiyatro binası 15 milyon 244 bin liraya restore edilecek. Sözleşmeye göre restorasyon 2021 yılında tamamlanacak.

Gülriz Sururi'den, Adile Naşit'e, Yıldız Kenter'den, Sadri Alışık'a kadar tiyatro ve sinema dünyasının önemli isimlerinin sahne aldığı Beyoğlu'ndaki Muammer Karaca Tiyatrosu kapılarını 1955 yılında açtı. Tiyatro ve sinema oyuncusu Muammer Karaca’nın kurduğu tiyatro binası, 1979 yılından itibaren bir çok kez yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Ünlü tiyatro sahnesi bir dönem İSKİ tarafından bile kullanıldı. Tiyatro binası en son 2012 yılında depremde yıkılma tehlikesi taşıdığı gerekçesi ile tamamen kapatıldı. 7 yıl boyunca çürümeye terk edilen tiyatro binasının restorasyonu için İBB Yapı İşleri Müdürlüğü 11 Mart 2019 tarihinde ihaleye çıktı.

2021'DE BİTİRİLECEK

Yaklaşık maliyeti 19,7 milyon lira olan ihaleyi 15 milyon 244 bin liralık teklifin sahibi Mavva Yapı Proje İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kazandı. Firma ile 11 Nisan 2019 tarihinde sözleşme imzalandı. Sözleşmeye göre Muammer Karaca Tiyatrosu'nun restorasyonunun 21 Şubat 2021 tarihinde bitirilmesi hedefleniyor. İhaleyi kazanan firma İBB'nin Fatih'teki Keçecizade Fuad Paşa Külliyesi'nde yer alan mezarlıkları restorasyonu, tarihi Büyükada ve Kadıköy iskelelerinin restorasyonu ile Güngören'deki eski mezbahanın nikah salonuna dönüştürülmesi için açtığı ihaleleri de almıştı.



İMAMOĞLU SÖZ VERMİŞTİ

Seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 18 günlük kısa görev süresi içinde sosyal medyada çürümeye terk edilen Muammer Karaca Tiyatrosu ile ilgili yapılan çağrılar üzerine “Muammer Karaca Tiyatrosu İBB uhdesinde aslına uygun olarak yenilenecek, Beyoğlu'nun kültür ve sanat dolu günlerine geri dönmesi adına bu süreci yakından takip edeceğim” paylaşımında bulunmuştu.