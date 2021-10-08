Muğla’da yazar kadınlar okuyucularıyla buluştu

Fethiye'dede Likya Kültür Sanat Etkinlikleri’nde, yazar kadınlar Fethiyelilerle bir araya geldi. İnci Aral, Pelin Batu ve Mehtap Meral'in gerçekleştirdiği 'Edebiyatta Kadın' söyleşisi yoğun ilgiyle karşılandı.

Mustafa SARIİPEK

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Fethiye Belediyesi tarafından düzenlenen Likya Kültür Sanat Etkinlikleri’nde edebiyatçılar, gazeteciler, siyaset bilimciler ve şairlerin okurlarla buluşması devam ediyor. 6 Ekim’de gerçekleşen ‘Edebiyatta Kadın’ konulu söyleşiye Mehtap Meral moderatörlüğünde yazar İnci Aral ve Pelin Batu eşlik etti. Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi’nde yapılan söyleşiye yoğun katılım gösterildi. Ünlü yazarlar edebiyat dünyasında kadın yazar olmanın önemine, zorluklarına ve doğru bilinen yanlışlarına değindi.

“KADINLAR MAHREMİYET PERDESİNİ YIKIYOR”

Katılımcıların keyifle takip ettiği söyleşide İnci Aral, Türkiye’de yazar kadın olmanın önemine şöyle vurgu yaparak, “Yazarın kadını erkeği olmaz. İyi veya kötü yazar vardır. İnsanın cinsiyeti yazarlığıyla anılamaz diye düşünüyorum. Kadından yazar, şair olmaz der gibi onu ifade eden bir ayrım bu. Yazmaya başladığım zaman şöyle bir tanım yapılmıştı benim için, ‘taşradan gelen öğretmen kadın’. Bir de bu sıfatlar eklenmiş adıma, burada büyük bir aşağılama var. İyi öyküler yazan bir yazar demiyorlar. Ben buna hiçbir zaman kafa yormadım, hiç aldırmadım. Ne söylerlerse söylesinler işimi iyi yapmaya çalıştım. Edebiyatta bir varlık olmaya çalıştım kendim için. Bir erkek egemen toplum var ve bu edebiyatta da yer buluyor. O bakımdan zaman zaman insanın önünün kesildiği zamanlar oluyor. Ama hayatı başka türlü kavramaya başlayan kadınlar mahremiyet perdesini yıkıyorlar. Erkekleri çılgına çeviren bir şey bu. Çünkü o perdenin içerisinde erkek egemenliği var. Dil ile erkekleri de eleştiriyoruz” dedi.

Ünlü yazar, etkilendiği kadın edebiyatçılara değinirken kasım ayında çıkacak son kitabına dair de bilgi verdi: “Beni en çok etkileyen yazar Nezihe Meriç’tir. Leyla Erbil, Gülten Akın. Yani o kuşağın öykücü ve başarılı öykücüleri kaybetmiş olsam da hem ilham aldığım hem de dostluk duygusuzla andığım kadınlar. Kasım ayında çıkacak son kitabım ise fantastik uçları olan bir roman. Hollandalı bir Türk ailesinin kaybettikleri kızlarından sonra dağılan hayatlarını anlatıyor. Ama ben o kıza ikinci bir hayat bağışladım. Kitabın adı bir ipucu verebilir, ‘Yukarılarda En Uzaklarda'. Turgut Uyar’ın bir dizesinden alıyor adını. Kahramanımız kadın, kitabın adı da o kızın nereye gittiğini anlatıyor”

“HAYATIN SEYRİNİ DEĞİŞTİREN KADINLAR’ TÜM KADINLARA İLHAM OLACAK”

Yazar kadın olmanın zorluğundan söz ederken tarihte ilham aldığı kadınları derlediği ‘Hayatın Seyrini Değiştiren Kadınlar’ kitabının ortaya çıkış öyküsünü anlatan Pelin Batu şunları söyledi:

“Çok iyi kadın yazar ve şairler vardı, hala var. Fakat eğitim alma şansı bulunmayan kadınlar varken, kadınlar okuma ve yazma bile öğrenemezken ne şiiri yazabilirler? Kadınlar tarihte erkek tarihçiler tarafından birilerinin eşi, sevgilisi, metresi diye yazıldılar. Bundan çok sıkıldım ve tarihte bilmediğimiz, cesaret aşılayan kadınları her yönüyle ele almaya çalıştım. Her birinin ortak noktası korkusuzca hayatta dimdik durabilmeleriydi. Hepsi bir şekilde bildiğini okumuş, bazen çok fena tökezlemişler. Kendi kendime dedim ki, bu kadınlar eğer bana ilham veriyorsa başka kadınlara da ilham verebilirler.”

YEREL ŞAİRLER BIR ARAYA GELDİ

Yerel şairler Likya Kültür Sanat Etkinlikleri’nde söyleşide yer aldı. Prof. Dr. Oktay Yivli, Şair Şafak Ahmet Deniz, Şair Coşkun Karabulut söyleşide sevenleriyle bir araya geldi.

Söyleşi bitiminde yazarlar kitaplarını imzalayarak okurlarıyla sohbet etti. Beşkaza Meydanı’nda gerçekleşen etkinlik, 10 Ekim’e dek okuyucularla yazarları kitaplar üzerinden bir araya getirmeye devam edecek.