Müslüm Gürses’i bu konserle anacaklar

Müslüm Gürses için düzenlenecek konser 4 Mart’ta gerçekleştirilecek. Bu sene 10. yılını kutlayan ve geçtiğimiz aylarda Müslüm Gürses şarkılarından oluşan ‘Sende Kalmış’ isimli albümünü yayınlayan Istanbul Arabesque Project, Istanbul Strings, Halil Sezai, Tuna Kiremitçi, Umut Kurt, Aydın Kurtoğlu ve Hera konserde dinleyicilerin karşısına çıkacak.

Istanbul Arabesque Project, Müslüm Gürses, Burhan Bayar ve Şakir Askan’ın şarkılarından oluşan “Sende Kalmış” albümündeki ve albüm haricinde Müslüm Gürses ile özdeşleşen eserleri, kendi düzenlemeleri ile yorumlayacak.