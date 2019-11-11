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Mustafa Kemal Atatürk vefatının 81’inci yılında CRR’de anıldı
Mustafa Kemal Atatürk vefatının 81’inci yılında CRR’de anıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, vefatının 81. yıl dönümünde, Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda gerçekleşen özel bir etkinlikle andı.
Kültür Sanat 11 Kasım 2019 - 12:54

İBB tarafından CRR'de gerçekleştirilen, Atatürk'ü Anma Gecesi, saat 19.30'da İstiklal Marşı ile başladı. Gecede ilk olarak, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı dinleyiciyle buluştu. Topluluk mini konserine, Atatürk'ün sevdiği türkülerden, Şanlıurfa yöresine ait bir uzun hava olan, “Kışlalar Doldu Bugün” ile başladı. Bestesi Saadettin Kaynak'a ait “Yanık Ömer”; bestesi Tatyos Efendi'ye ait “Mani Oluyor Halimi Takrire Hicabım” repertuardaki diğer eserlerdendi. Topluluk konserini, iki Rumeli türküsü olan “Alişimin Kaşları Kare” ve “Dağlar Dağlar Viran Dağlar” ile bitirdi.


İBB Şehir Tiyatroları ise yazar, şair ve tarihsel belgelerden derlediği bir anlatımla sahne aldı. Oyuncular; Aşık Veysel'den “Atatürk’ e Ağıt”, derlemesi Özay Gönlüm'e ait “Sobalarında Kuru da Meşe Yanıyor Efem”, Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun “Yiğidim Aslanım” ve Rumeli bölgesine ait “Manastırda” türküsünden yola çıkarak hazırladıkları gösteriyi sundular.


İBB Bandosu ise; Gölcük, Dumlupınar, Vatan, İzmir, Mustafa Kemal Paşa (İzmir’in Dağları) marşlarını seslendirdi. Gece, Anafartalar Marşı ve izleyenlerin yoğun alkışlarıyla sona erdi.

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