Müzisyenlere 1000 lira destek bir ay uzatıldı

Corona virüsü salgını sonrası Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca başlatılan destek programı kapsamında, gelir kaybına uğrayan 24 bin 522 müzik sektörü çalışanına dört ay boyunca her ay 1000 lira tutarında destek veriliyordu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ‘Müzik Susmasın’ sloganıyla başlattıkları projede destek süresinin mayıs ayı da dahil edilerek 5 aya çıkarıldığını duyurdu.

Ersoy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Müzik emekçilerimiz için ‘Müzik Susmasın’ sloganıyla başlattığımız projede destek süresi Mayıs ayı da dahil edilerek 5 aya çıkarıldı. Bugüne kadar olan toplam destek miktarı ise yaklaşık 156 milyon liraya ulaşacak. Hayırlı olsun” dedi.