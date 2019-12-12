Narin Napalm: Sıradan bir çiftin vahşi aşkı

Sıradan bir çiftin vahşi ve şiirsel anlarla dolu aşkını anlatan Narin Napalm oyunu, Türkiye'de ilk kez sahneleniyor. Mehmet Bilge Aslan ve Fulya Peker'in oynadığı, Eyüp Emre Uçaray'ın yönettiği oyun, İkinci Kat'ta izleyicilerle buluşuyor.

Sıradan bir çiftin, ürpertici derecede yoğun ilişkilerinin bir kesitine süzülüyoruz. Yoğun imgelem dünyası ve çizgisel olmayan kurgusuyla Narin Napalm; şiirsel, vahşi ve yer yer komik anlarla dolu bir aşkın dehlizlerine alıyor seyirciyi.

İçeride, bir tür rüya zamanda; kadınla erkeğin hayal gücünü, geçmişini, en saf, en hırçın, en savunmasız hallerini görüyoruz. Kendi kıyametlerini yaşadılar, aktaracakları sarsıcı bir öyküleri var! Philip Ridley'in çağın yıkıcı şiddetini, bir çiftin ilişkisine yerleştirdiği şiirsel motifler ve zekice bir kurguyla ele aldığı oyun, Türkiye'de ilk kez sahneleniyor. Oyun, İkinci Kat Sahne’de 13-20-27 Aralık’ta izlenebilecek.